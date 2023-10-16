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Emeklilere markette dev indirim! 1200 TL ucuza alıyorsunuz! Vatandaş marketlere akın etti!

Emekliler için başlatılan kampanyalar, emekli vatandaşların ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlayan olumlu gelişmeler sunuyor.

Emeklilere markette dev indirim! 1200 TL ucuza alıyorsunuz! Vatandaş marketlere akın etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 17:07

Bu kapsamda, belirli bir banka tarafından başlatılan kampanya ile emekli kartına sahip olanlara 1.200 TL tutarında indirim sunulacak. Emekli vatandaşlar için oldukça memnuniyet verici olan bu kampanya, market alışverişlerinde ekonomik olarak destek sağlayacak. İşte detaylar ve emekli vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları:

Emeklilere Market Alışverişlerinde 1.200 TL İndirim Kampanyası:

  • Emekli maaşlarına yapılan ara zammın yetersiz olduğu düşünülerek emekli vatandaşlar, yeni bir zam beklentisi içine girdi. Ancak bu beklenen zam gelmeyince emekli bireyler, bankaların sunduğu kampanyaları araştırmaya başladılar.

QNB Finansbank Emekli Kampanyası:

  • Kampanya, QNB Finansbank tarafından başlatılmış ve tüm emekli vatandaşların başvurularına açıktır. Kampanya kapsamında, "Artık Emeklilerin de kendilerine özel bir CardFinans’ı var" ifadeleri kullanılmıştır. Detaylar ise şu şekildedir:
  1. Emekli vatandaşlar, QNB Finansbank'a emekli maaşlarını taşıdıklarında bu kampanyadan faydalanabilirler.
  2. CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl üyelik ücreti ödemezler.
  3. Kartınızda kayıtlı otomatik bir fatura ödeme talimatı verdiğinizde, düzenli olarak kartınızdan ödeme yapılırsa, senelik üyelik ücreti diğer yıllarda alınmaz.

Kampanya Detayları:

  • Kampanya kapsamında, emekli vatandaşlara market veya eczane harcamalarına özel yıllık 1.200 TL'ye kadar indirim imkanı sunulacaktır. Bu, market alışverişlerinde ekonomik bir destek sağlayacaktır.
  • Eğitim ve sağlık harcamaları vade farkı olmadan 3 ay taksitlendirilebilir.
  • Emekli vatandaşlar, CardFinans Emekli kredi kartıyla birinci senede üyelik ücreti ödemezler ve otomatik fatura ödeme talimatı verildiğinde, sonraki senelerde de üyelik ücreti alınmaz.

Bu kampanya ile emekli vatandaşlar, ekonomik olarak rahatlayacak ve günlük ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Emekliler için sağlanan bu tür avantajlar, emeklilik dönemlerini daha keyifli ve stressiz hale getirebilir.

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