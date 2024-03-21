Emeklilere Kimlik Numarası ile 15 Bin TL Ödeme ve Kredi Fırsatı!

Emeklilere Kimlik Numarası ile 15 Bin TL Ödeme ve Kredi Fırsatı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 12:14

Son dakika haberine göre, emekli vatandaşlara özel bir fırsat sunuluyor! Kimlik numarası veren tüm emeklilere 15 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Bu müjdeli haberle birlikte özel bankalar da emekli vatandaşları unutmuyor. Özellikle kredi almak isteyen emeklilere yönelik avantajlı koşullar sunuluyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Özel bankalar, kredi almak isteyen emeklilere kolaylık sağlamak adına iki farklı seçenek sunuyor. Banka hesabı veya emekli maaşı hesabı olan vatandaşlar, kredi notları düşük olsa bile başvuru yapabiliyorlar. Bu durumda emekli maaşı hesabını taşıyanlar için kredi notu koşulu aranmıyor. Ancak, emekli maaşı taşımayanlar için kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

TC kimlik numarası ile emekli kredisi başvurusu yapmak isteyenler için birkaç seçenek bulunuyor. Garanti Bankası, Finansbank, Denizbank ve Akbank gibi özel bankalar, özel kampanyalar düzenleyerek emekli vatandaşlara kredi imkanı sunuyorlar. Başvuru için banka şubeleri veya internet bankacılığı kullanılabiliyor. Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara özel kredi onayı sunarken, diğer bankalar SMS yoluyla başvuruları kabul ediyorlar.

Özellikle QNB Finansbank ve Denizbank, SMS ile başvuru imkanı sunuyorlar. Finansbank için TC kimlik numarasını 5030'a göndermek yeterliyken, Denizbank başvuruları için "kredim [boşluk] TC kimlik numarası" yazıp 3280'e mesaj göndermek gerekiyor. Bu başvurular sonucunda, belirtilen şartları sağlayan emekli vatandaşlar düşük faizli ve masrafsız kredi imkanlarından faydalanabilecekler.

Emeklilere yönelik sunulan bu özel fırsatlar, maddi anlamda rahatlamak isteyen emekli vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Kimlik numarası veren tüm emeklilere yapılacak olan 15 bin TL tutarındaki ödeme ve özel bankaların sunduğu kredi imkanları, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, belirtilen şartları sağlayarak başvurularını yapabilir ve ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

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