Emeklilere İkramiye Fırsatı: ING Bank'tan 15.000 TL Nakit Destek!

Emeklilere İkramiye Fırsatı: ING Bank'tan 15.000 TL Nakit Destek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 11:29

ING Bank, emeklilere yönelik maaş promosyonu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor ve rakiplerinden ayrışarak en yüksek tutarı sunmaya devam ediyor.

Bankanın emekli müşterilerine sağladığı maaş promosyonu kampanyası kapsamında, emekli maaşı tutarına bakılmaksızın her müşteriye 10.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Bu, 10.000 TL ve üzeri maaş alan tüm emeklileri kapsıyor. Bu yaklaşım, ING Bank'ı sektörde öne çıkaran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, ING Bank'ın emekli müşterilerine yönelik ek promosyon avantajı da oldukça dikkat çekiyor. Emekli müşteriler, otomatik fatura ödeme talimatı vererek ek promosyon kazanma fırsatına sahipler. Her bir otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında ING Bank, müşterilere 1.000 TL ek promosyon ödemesi yapıyor. Bu şekilde, 5 otomatik fatura ödeme talimatı veren bir emekli müşteri, ING Bank'tan toplamda 5.000 TL ek promosyon alabiliyor. Bu, müşterilere maddi olarak ek bir destek sağlamanın yanı sıra, finansal işlemlerini de otomatik hale getirme imkanı sunuyor.

ING Bank emekli maaş promosyonu kampanyası, müşterilere toplamda 15.000 TL nakit ödeme imkanı sunuyor. Bu, 10.000 TL maaş promosyonu ve 5.000 TL ek promosyon olarak hesaplanıyor. Bu avantajlarla ING Bank, emekli müşterilerine sadece finansal değil, aynı zamanda pratik ve kullanışlı bir hizmet sunarak destek olmayı sürdürüyor.

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