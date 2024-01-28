Emeklilere EK Zam Hesaplarda!

Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek zam haberleri sonunda geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile emeklilere ek zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiği müjdesi verildi. Bu haberle birlikte emekliler, zamlı maaş farklarının hesaplanma ve ödeme sürecini merak etmeye başladı. İşte detaylar:

Ek Zam Oranı ve Emekli Maaşları: Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 artırılacak. Bu kararla beraber, bu yıl tüm emeklilerin aynı oranda artış alması sağlanacak. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlendi.

Zam Oranına Göre Emekli Maaşları:

7,750 TL emekli maaşı alan bir kişi, yüzde 49,25 artışla birlikte 11,566 TL alacak.

10,000 TL emekli maaşı alan bir kişi, yüzde 49,25 artışla birlikte 14,925 TL alacak.

13,500 TL emekli maaşı alan bir kişinin yeni maaşı 20,148 TL olacak.

15,000 TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22,387 TL seviyesine çıkacak.

17,500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26,118 TL olacak.

Ödeme Süreci ve Resmi Gazete Yayını: Bakan Işıkhan, ek zamlı maaş farklarının Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bu süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasal düzenlemeyi imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

En Düşük Emekli Maaşı ve Güncel Tablo: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak. Bu, emekliler arasında büyük bir heyecanla karşılandı. Ayrıca, tahsis numarasına göre 4A-4B ve 4C emekli maaşı ödeme günleri de belirlendi.

Emekli Maaşı Ödeme Günleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bu müjdeli haberle birlikte, Türkiye'deki milyonlarca emekli, ek zam farklarını sabırsızlıkla beklerken, Resmi Gazete'nin yayınlanması ve ödemelerin başlamasıyla birlikte maaşlarına yansıyacak olan bu artışın keyfini çıkaracak. Türkiye'nin emeklileri için yeni bir dönem başlıyor!