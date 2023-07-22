Emeklilere büyük şok! Onlara zam yapılmadı! Kök aylık hesabında flaş gelişme!

Onlara zam yapılmadı! Kök aylık hesabında flaş gelişme!Emeklilere büyük şok- Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısı için beklediği zam oranları kesinleşti.Emekli maaşlarına yapılan zam oranları, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 17,55 olarak belirlendi. Ancak, söz konusu zam oranı, en düşük maaş alan emeklilere yansıtılmadı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Türkiye genelinde 7 bin 500 Türk Lirası'nı alan en düşük maaşlı 9 milyon emekli bulunuyor. Bu emeklilere, yapılan zam oranı olan yüzde 25 ek zam yapılmadı. Bu durumda, en düşük maaş alan emeklilerin aylıklarında bir değişiklik yaşanmadı. Emeklilerin kök aylıkları da değişiklik gösterdi. Kök aylığı 5 bin 500 Türk Lirası olan emeklilerin sayısı oldukça fazla. Örneğin, kök maaşı 6 bin 500 TL olan bir emekli, yüzde 25 zamla 7 bin 325 TL aylık alacak ve altı aylık maaş artışı 125 TL olacak.

SSK 2000 öncesi emeklilerinin en düşük 6 bin 327 Türk Lirası olan kök maaşı 7 bin 908 liraya yükselirken, SSK 2000 sonrası emeklilerinin en düşük 5 bin 500 lira olan kök maaşı da 6 bin 875 liraya çıktı. BAĞ-KUR esnaf emeklisinin en düşük 5 bin 456 lira olan kök maaşı ise 6 bin 820 lira olarak güncellendi.

Bu emeklilerin maaşları arasındaki fark, Hazine tarafından karşılanarak 7 bin 500 Türk Lirası'na yükseltildi. Ancak, Temmuz döneminde sayıları yaklaşık 9 milyon olan bu emeklilerin aylıklarında herhangi bir değişiklik olmadı ve 1 lira bile zam yapılmadı.

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise "Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?" sorusu oldu. Yeni zamlı emekli maaşları, emeklilerin maaşlarını aldığı tarihler itibarıyla yatırılmaya başlandı.

Emeklilerin yaşadığı bu durum, maaş artışlarındaki adaletsizlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Memurların ve emeklilerin, gelecek dönemlerdeki zam süreçlerini dikkatle takip etmesi önem arz ediyor.