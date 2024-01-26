Emeklilere Bayram Öncesi Ek Nakdi Destek

Emeklilerin maddi sıkıntılarına bir çözüm daha! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in resmi açıklamasına göre, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ek nakdi destek sağlanacak. Bu müjde, hem hayat pahalılığına karşı bir kalkan oluşturacak hem de emeklilerin mutfaklarına nefes aldıracak.

Ocak ayında gerçekleşen enflasyon zammının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve memur emeklisi zam oranını emekli maaşlarına uyguladığı bilgisi geldi. Bu kapsamda emeklilere yapılan zam oranı yüzde 49,25 seviyesine çıktı. Ancak, hayat pahalılığının etkisiyle sıkıntı yaşayan emeklilere ek bir destek de söz konusu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 bin emekliye Ramazan Bayramı öncesi 1.500 TL nakdi destek yapacaklarını duyurdu. Sosyal yardım kriterlerine uyan emekliler bu destekten faydalanabilecek. Başkan Soyer, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Değerli emeklilerimiz, 2024’te de yanınızdayız. Sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emeklimize Ramazan Bayramı öncesinde 1.500’er TL nakdi destek sağlayacağız. Mutfaklarınızdaki yangını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize." şeklinde ifade etti.

İzmir Belediyesi'nin emeklilere yönelik bu ek nakdi destek müjdesi, maddi sıkıntı içinde olan emeklilere umut olacak nitelikte. Ramazan Bayramı öncesi yapılan bu destek, sosyal yardım kriterlerine uyan 25 bin emekliyi kapsayarak, mutfaklardaki yangını biraz olsun hafifletmeyi hedefliyor. Belediye, emeklilere yapılan bu destekle sosyal yardım anlayışını güçlendirmeyi ve dar gelirli vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.