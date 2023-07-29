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Emeklilere bayram ettiren müjde: 7 Ağustos'tan itibaren 14.000 TL üzerinde maaş alacaklar!

Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur ara zammının ardından, şimdi de toplu sözleşme zammı için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Emeklilere bayram ettiren müjde: 7 Ağustos'tan itibaren 14.000 TL üzerinde maaş alacaklar!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

7 Ağustos'tan itibaren 14.000 TL üzerinde maaş alacaklar! Emeklilere bayram ettiren müjde- Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli ve memur ara zammının ardından, şimdi de toplu sözleşme zammı için önemli gelişmeler yaşanıyor. MEMUR SEN ve kamu işveren temsilcileri, bugün emekli ve memur kesimlerine yönelik ek zam görüşmeleri için masaya oturdu. Memur-Sen tarafından açıklanan 129 maddelik talep listesinde, memur ve emeklilere yönelik yüzde 130 zam talebi dikkat çekiyor. Ayrıca, bayram ikramiyeleri ve ek sosyal haklar da talepler arasında önemli bir yer tutuyor. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı ve emekli ile memur kesimlerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları bu görüşmelerin sonucunda netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de yeni zamların belirleneceği bu görüşmeler, yılın başından itibaren emekli kesimi için büyük bir önem taşıyor.

7 Ağustos'tan itibaren 14.000 TL üzerinde maaş alacaklar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Görüşleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memur toplu sözleşme zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, toplu sözleşme görüşmelerinin başladığını ve en kısa sürede anlaşma sağlanmasını umduğunu belirtti. Bu anlaşmanın, emekli ve memur kesimlerinin ekonomik durumlarına olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

7 Ağustos'tan itibaren 14.000 TL üzerinde maaş alacaklar!

Emekli ve Memur Kesiminin Beklentileri

Emekli ve memur kesimleri, toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda elde edecekleri zamlar ve ek sosyal haklar konusunda büyük bir umut taşıyor. Bu taleplerin karşılanması, çalışanların yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomik zorluklarını hafifletecektir. Hem emekliler hem de memurlar, bu görüşmelerin sonuçlanmasını dikkatle takip ediyor ve olumlu bir sonuç elde edilmesini umut ediyor.

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