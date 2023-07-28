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Emekliler, SSK'lılar, EYT'liler… Bugün itibariyle başvuru yapan emeklilere 5.000 TL, 25.000 TL, 50.000 TL şipşak veriliyor!

Emeklilere yönelik yeni kredi kampanyalarıyla beraber bankalar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. İşte üç öne çıkan banka ve emeklilere sundukları ihtiyaç kredisi miktarları ve geri ödeme detayları...

Emekliler, SSK'lılar, EYT'liler… Bugün itibariyle başvuru yapan emeklilere 5.000 TL, 25.000 TL, 50.000 TL şipşak veriliyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-28 10:54

Bugün itibariyle başvuru yapan emeklilere 5.000 TL, 25.000 TL, 50.000 TL şipşak veriliyor! Emekliler, SSK'lılar, EYT'liler-  Emeklilere yönelik kredi kampanyaları ve Temmuz ayında gerçekleşecek zammın duyurulması, vatandaşların bankaların sunduğu fırsatları araştırmaya başlamasına neden oldu. Emeklilere yönelik yeni kredi kampanyalarıyla beraber bankalar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor. İşte üç öne çıkan banka ve emeklilere sundukları ihtiyaç kredisi miktarları ve geri ödeme detayları...

TEB'den Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi

TEB, emekli müşterilerine özel indirimli faiz oranlarıyla ihtiyaçlarını karşılamak için Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi kampanyasını başlattı. Emekli maaşını TEB'e taşıyan veya TEB'den alan emekliler, 36 aya varan vade fırsatlarıyla hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Ayrıca, başvuru işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yapılabiliyor.

TEB Örnek Ödeme Tablosu

  • Kredi Tutarı: 25.000 TL
  • Vade: 12 ay
  • Aylık Faiz Oranı: 4,19%
  • Kredi Tahsis Ücreti: 125 TL
  • Aylık Toplam Maliyet Oranı: 5,2600%
  • Yıllık Toplam Maliyet Oranı: 84,9726%
  • Aylık Taksit Tutarı: 2.858,54 TL
  • Toplam Geri Ödeme Tutarı: 34.302,53 TL

Halkbank'tan Emekli Mini Kredi

Halkbank, maaşını kendi bankasından alan veya aktarmayı taahhüt eden emekli müşterileri için Emekli Mini Kredi kampanyası sunuyor. 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %2,45 faiz oranı ve bütçeye uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli veya serbest ödemeli olarak yapılabiliyor.

Halkbank Örnek Ödeme Tablosu

  • Kredi Tutarı: 5.000 TL
  • Vade: 36 ay
  • Aylık Faiz Oranı: 2,45%
  • Kredi Tahsis Ücreti: 28,75 TL
  • Taksit Tutarı: 235,38 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: 46,3458%

Ziraat Bankası'nın Tüketici Kredisi

Ziraat Bankası, tüm bireysel ihtiyaçlar için kullanılabilen 36 aya kadar vade imkanına sahip Tüketici Kredisi sunmaktadır. Kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar vade seçeneği bulunurken, 50.001 TL ve üzeri tutardaki krediler için 12 aya kadar vade imkanı tanımlanmıştır. Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Temmuz Ayında Gerçekleşecek %25 Zam

Temmuz ayında gerçekleşecek %25 zam haberinden sonra bankalar emeklilere yönelik özel kredi kampanyalarını duyurdu. Emeklilerin kök aylığına yapılacak olan zamın yanı sıra ölüm aylıklarına da %25 artış yapılacak. Taban 7.500 TL emekli aylığı ödemesi kapsamında, dul eşe %50 hissesi olanlara 3.750 TL, %75 hissesi olanlara 5.625 TL ve %25 oranında ölüm aylığı alan çocuklara ise 1.875 TL'den az ödeme yapılamayacak.

Zamın Yansıtılacağı Tarih ve Hesaplamalar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görecekler. Memur emeklileri ise Temmuz ayı aylıklarını zaten almışlardı. Yapılacak olan zam farkı ise ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Emekliler, e-Devlet üzerinden kök aylıklarını görerek hesaplama yapabilirler. Yeni maaş hesaplamaları yapmak için, kök aylığı %25 zamla çarparak ek ödemeyi hesaplayabilirler. Ancak yeni kök aylık ve ek ödemelerin toplamı 7.500 TL'nin altında kalıyorsa, emekliye yine 7.500 TL ödenecektir.

Emeklilere yönelik kredi kampanyaları ve Temmuz ayındaki zam haberleri, vatandaşların dikkatini çekiyor ve bankaların kredi fırsatlarına olan talebi artırıyor. Emekliler, ihtiyaçlarına göre bankaların sunduğu avantajlı kredi seçeneklerini değerlendirerek, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için fırsatları değerlendiriyorlar.

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