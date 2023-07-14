Emekliler paraya para demeyecek! Bunu yapan dolgun maaş alacak! Ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi

Bunu yapan dolgun maaş alacak! Ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi! Emekliler paraya para demeyecek- Emekli maaşını artırmak, birçok kişinin hedeflediği bir durumdur. Bu essayde, emekli maaşını artırmak için birkaç yöntemden bahsedeceğiz. Bunlardan biri birden çok yerde çalışmak ve çift sigorta yapmaktır. Ayrıca, brüt kazancın asgari ücretin üzerinde olması, ikramiye ve primlerin kayıt altına alınması, yüksek performans gösterme, SSK'lı bir işe girmek ve bakım altındaki kişileri bildirmek gibi faktörler de emekli maaşını artırmak için alternatif yollar sunmaktadır.

Birden Çok Yerde Çalışma ve Çift Sigorta

Birden çok yerde çalışmak, emekli maaşını artırmanın bir yolu olarak düşünülebilir. Bir yerde çalışırken kendi işinizi kurabilir veya imkânınız varsa iki ayrı sigortalı işe girebilirsiniz. Bu sayede prime esas kazancınızı artırmış olursunuz ve emekli olduğunuzda daha yüksek bir maaş alabilirsiniz. Çift sigorta yaparak iki emekli maaşı almaya hak kazanırsanız, toplamda daha yüksek bir maaşa sahip olabilirsiniz.

Diğer Emekli Maaşı Artırma Yöntemleri

Birden çok işte çalışma imkanınız yoksa, emekli maaşınızı artırmak için uygulayabileceğiniz diğer yöntemler de bulunmaktadır. Öncelikle brüt kazancınızın asgari ücretin üzerinde olduğundan emin olun. Bu şekilde her yıl emekli maaşınızda küçük de olsa bir artış olacaktır. Ayrıca iş yeri sahiplerinden aldığınız ikramiye, prim ve yardımların kayıt altına alınmasını talep edin ve bordronuzun düzenli olarak kontrol edin.

Bazı durumlarda iş yeri sahipleri bu ödemeleri kayıt altına almayabilir. Bu nedenle, emekli olmadan önceki son 5 yılınızda yüksek performans göstermeye özen gösterin. SSK'lı bir işte çalışmıyorsanız, SSK'lı bir işe girmeyi deneyebilirsiniz. Mümkünse tavan ücretten prim ödemeyi hedefleyin. Son olarak, bakımınız altında olan kişileri bildirerek maaşınızı artırabilirsiniz. Ev hanımları da 10 yıllık prim ödemesi ve 56 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilmektedir.

Emekli maaşını artırmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Birden çok yerde çalışmak ve çift sigorta yapmak, prime esas kazancı artırarak daha yüksek bir emekli maaşı elde etmenizi sağlayabilir. Ayrıca, brüt kazancın asgari ücretin üzerinde olması, ikramiye ve primlerin kayıt altına alınması, yüksek performans gösterme, SSK'lı bir işe girmek ve bakım altındaki kişileri bildirmek gibi faktörler de emekli maaşını artırmanın alternatif yollarını sunmaktadır. Herkes kendi durumuna uygun olan yöntemleri değerlendirerek emekli maaşını artırma fırsatını değerlendirebilir.