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Emekliler o tarihte 9 bin 750 TL ödeme alacak az önce açıklandı! Tek kelimeyle ilaç gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan seçim çalışmaları sonucunda en düşük emekli aylıkları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarılmıştı.

Emekliler o tarihte 9 bin 750 TL ödeme alacak az önce açıklandı! Tek kelimeyle ilaç gibi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-06-2023 22:42

Tek kelimeyle ilaç gibi... Emekliler o tarihte 9 bin 750 TL ödeme alacak az önce açıklandı-  Türkiye'de milyonlarca emekli için seçim sonrası ödemeler heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan seçim çalışmaları sonucunda en düşük emekli aylıkları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar çıkarılmıştı. Bu gelişme emekliler arasında büyük bir sevinç yaratmıştı. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Emekli hesaplarına 9 bin 500 TL yatırılacak ve bu süreçte bayram ikramiyeleri de 2 bin TL olarak ödenecek. Ramazan Bayramı boyunca emeklilere çifte maaş ödemeleri yapılacağı duyurulurken aynı zamanda asgari ücret üzerinde de bir miktar artış yaşanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'na yaklaşılırken bayram ikramiye ödemelerinin hazırlandığını ve yeni ikramiyelerle birlikte emekli maaşlarına yönelik zam konusunda açıklamalarda bulundu.

Emekli hesaplarına 9 bin 750 TL yatırılacak ve bu süreçte bayram ikramiyeleri de 2 bin TL olarak ödenecek. Ramazan Bayramı boyunca emeklilere çifte maaş ödemeleri yapılacağı duyurulurken aynı zamanda asgari ücret üzerinde de bir miktar artış yaşanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'na yaklaşılırken bayram ikramiye ödemelerinin hazırlandığını ve yeni ikramiyelerle birlikte emekli maaşlarına yönelik zam konusunda açıklamalarda bulundu.

Hesaplara 9 bin 750 TL Yatırılacak

Türkiye'de milyonlarca emekli, maaşlarına ek olarak toplamda 9 bin 750 TL ödeme alacak. Bu ödemeler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT dahil olmak üzere tüm emeklileri kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Ayrıca Temmuz ayında en düşük emekli maaşlarına da yeni bir zam yapılması bekleniyor.

Flaş Zam Duyurusu Yapıldı

Ekonomist Ahmet Kurtuluş tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli aylıkları 2023'ün ilk aylarında 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu artış beklentilerin üzerinde gerçekleşerek emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Kurban Bayramı'nda toplamda 9 bin 750 TL ödeme alacak olan emekliler, Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 10 bin TL'ye yükselmesini bekliyor. Bu artışla birlikte emeklilerin 2024 yılına kadar ikramiye dahil alacakları maaş 12 bin 500 TL'ye ulaşacak.

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