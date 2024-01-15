Emekliler İçin Yapılan Zam Resmi Gazetede! Zam Oranları Belli Oldu ve Emekliler Maaşları Onaylandı!

Emekliler İçin Yapılan Zam Resmi Gazetede! Zam Oranları Belli Oldu ve Emekliler Maaşları Onaylandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 21:17

Türkiye'de emekli vatandaşların merakla beklediği ek zam haberleri sonunda geldi. AK Parti, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı zammı müjdesini verdi. TBMM Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada emekli maaşlarına yapılacak olan zammın tarihini belirtti. Merak edilen detaylar ise haberimizin devamında.

Emekliye Refah Payı Zammı: Yüzde 8 Artış

AK Parti'nin açıklamasına göre, emeklilere yapılacak olan refah payı zammı için yasal düzenleme Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek olan bu zam, seyyanen değil oransal olarak gerçekleşecek. Son dakika bilgilerine göre, emekliye refah payı zammı %8 olacak.

Toplam Zam Oranı: Yüzde 45,57

Ocak 2024'te gerçekleşen enflasyon zammının ardından %8 refah payı zammının eklenmesiyle birlikte, emekli maaşlarına toplamda %45,57 oranında bir artış yaşanacak. Bu gelişmeyle birlikte emekliler, ekonomik anlamda daha güçlü bir döneme adım atacaklar.

En Düşük Emekli Maaşı: Yeni Zamla 11.000 TL'ye Yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki açıklamalarında vurguladığı gibi, emeklilerin refah düzeyi devlet için önemli bir konu. Yapılan hazırlıklar neticesinde en düşük emekli maaşı, yapılan zamla birlikte 11.000 TL'ye yükselecek. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyecek.

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