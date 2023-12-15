Emekliler İçin Gece Yarısı Müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayıyla Ek Zam Yolda!

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, uzun süren bir bekleyişin ardından gece yarısı yapılan son dakika açıklamasıyla büyük bir sevince kapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte ek zam müjdesi, emekliler arasında olumlu bir hava yaratırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri takip edenleri heyecanlandırdı. Aralık ayındaki ek zam düzenlemesi için hazır bekleyen emekliler, refah payının iyileştirilmesi talimatı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak düzenlemelerin ardında yatan nedenleri merakla bekliyor.

Gece yarısı yapılan açıklamaya göre, ek zam düzenlemesi Aralık ayına ertelendi. Bu erteleme, düzenlemelerin tamamlanamamasından kaynaklanıyor ve emeklilerin enflasyon verilerini beklemelerine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son üç aydaki enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak olan ek zammın belirlenmesinde belirleyici olacak. Son üç ayda %25'in üzerinde artan enflasyon, emekliler arasında umutları yükseltti.

Emeklilere yönelik çift zam formülü, Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştirilecek düzenlemeleri içeriyor. Aralık ayında en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Ardından, Ocak ayında son altı ayın enflasyon oranlarına göre yapılacak ilave zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 14.500 TL'ye yükselecek. Bu adım, emeklilerin maaşlarında önemli bir artışı beraberinde getirerek ekonomik rahatlama sağlayacak.