Emekliler Bayram İkramiyeleriyle Nefes Aldı: EYT'Lİ OLANLAR Dikkat!

Yüksek enflasyonun gölgesinde bir umut ışığı olarak görülen bayram ikramiyeleri, emekliler için adeta bir teselli kaynağı haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak, bu ikramiyelerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alım gücünü artıran bu ikramiyeler, birçok farklı kesimi kapsıyor. Emekli aylığı, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylıkları, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar, bu ikramiyelerden faydalanma hakkına sahiptir.

SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye alabilmektedirler. Örneğin, bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3.000 lira ikramiye almaya hak kazanır.

EYT'liler için ise belirli tarih aralıkları öne çıkmaktadır. 31 Mart 2024'ten önce emeklilik dilekçesi verenler ikramiyeden yararlanabilirken, dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacaklar. Ancak, dilekçelerini 1 Nisan ile 31 Mayıs arasında veren EYT'liler, Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeyi alma hakkına sahiptirler.

Dul ve yetim aylığı alanlar da bu ikramiyelerden yararlanabilirler. Ancak, ödeme miktarı, aldıkları aylık oranına göre değişiklik gösterir. Örneğin, eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1.500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödemesi yapılacaktır.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise derecelerine göre ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara ise 1.350 lira ikramiye verilecektir.

Bu ikramiyeler, emeklilerin ve hak sahiplerinin ekonomik açıdan rahatlamalarına yardımcı olacak önemli bir destek olarak değerlendirilmektedir. Umarız ki bu ödemeler, yaşanan ekonomik zorlukların hafiflemesine ve bayram sevincinin daha fazla paylaşılmasına katkı sağlar.