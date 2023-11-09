Emekli Zammında 5 haneli rakamlar için gün verildi! 10.000-12.000 TL hayal değil

En düşük emekli maaşına yapılması planlanan zam sonrasında 5 haneli rakama çıkacağı belirtilirken, kademeli artış sayesinde bu rakamın 12.000 TL'ye dayanacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile birlikte emekli maaş zamları görüşmeleri 1 Ekim itibari ile başladı. Yeni zam yapılacağı açıklaması sonrasında çok fazla sayıda formül üretilmiş bulunuyor. Seyyanen artış yapılacak mı sorusunun yanıtı da bu formüllerin kiminde oluşturuluyor. 16 milyondan fazla emekli Emekli maaşı iyileştirmesi konusunda gelecek olan son dakika açıklamaları kitlenmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte kök aylığa yansıtılması planlanan zam oranları merak ediliyor. Emekliler Her 6 ayda bir açıklanan enflasyon oranlarına göre zam almakta iken 6 aylık enflasyon rakam tahminleri yeni zamların belirleyicisi olabiliyor. Önümüzdeki 6 ayın enflasyon oranı %33 olarak konuşulurken, en düşük emekli maaşı ne kadar olacağı da merak ediliyor. Ocak ayında SSK bağ-kur ve Emekli Sandığı maaşlarını yüzde kaç zam gelecek ? işte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda müjde vermiş ve "Yıl sonuna kadar gereken adımları atacağız" demişti. emekliyi heyecanlandıran adımlar ise merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının sonucu olarak başlatılan zam faaliyeti ne zaman neticelendirildiği merak ediliyor.

Memur emeklilerinde ise bu durum hakem kurulunun verdiği ve belirleyeceği zammı ek olarak enflasyon farkının eklenmesi ile netleşecek. Enflasyon farkı ile birlikte memur emeklilerine yüzde 43 seviyesinde zam bekleniyor. Emeklilere yapılan artışın sadece bununla sınırlı kalmayacağı artı olarak bir iyileştirme yapılacağı da tahminler arasında yer alıyor. Emekliye zam yapılması için sunulan Tasarının yasa ile birlikte onay alması bekleniyor. Bu nedenle meclisin açılmasının beklenmesi gerekmekte. Ekim ayında meclise taşınacak olan zam konusu sonrasında tasarının yasa haline geleceği belirlenecek yani iyileştirmenin yıl bitmeden uygulanabileceği gibi Ocak artışı ile birlikte de sunulacağı biliniyor.