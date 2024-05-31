EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU! Maaşlar Zamlı Olarak Yatacak! Emekliye Müjdeler Geldi!

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU! Maaşlar Zamlı Olarak Yatacak! Emekliye Müjdeler Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 15:01

Emeklilerin temmuz ayı maaş zammı ve refah payı durumu hakkında son gelişmeleri merak eden milyonlarca emekli için önemli bilgiler paylaşıldı. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, emeklilerin dikkatini çekti ve beklentilerini artırdı.

Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için %49,25 oranında zam almıştı. Ancak, enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalarla birlikte, emekliler nisan ayı itibarıyla %18,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş bulunmaktadır.

Son yapılan anketlere göre, 6 aylık enflasyonun %25,46 olduğu tahmin edilmektedir. Eğer bu tahmin doğrulanırsa, temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon farkına bağlı olarak emeklilerin alacağı zam oranı da %25,46 olacak.

Emekliye Refah Payı Verilecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" şeklinde bir açıklamada bulundu.

5 Aylık Enflasyon Farkı ve Beklentiler

Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belirlenecek. Bu enflasyon farkı, 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında netleşecek.

Nisan ayında aylık bazda %3,18 enflasyonla birlikte, emekliler ocak, şubat, mart ve nisan ayları için %18,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş bulunmaktadır. Böylece, memur ve emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği %18,72 olarak belirlenmiş oldu.

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