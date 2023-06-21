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Emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere Kurban Bayramı öncesi Ziraat Bankası ödeme yapacak! 20.000 TL hızlı ödeme için son şans!

Ziraat Bankası, emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşları hedefleyen yeni kampanyasıyla, başvuru yapan tüm müşterilere belirtilen şartlar dahilinde 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.

Emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere Kurban Bayramı öncesi Ziraat Bankası ödeme yapacak! 20.000 TL hızlı ödeme için son şans!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 09:57

20.000 TL hızlı ödeme için son şans! Emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere Kurban Bayramı öncesi Ziraat Bankası ödeme yapacak-  Ziraat Bankası, emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşları hedefleyen yeni kampanyasıyla, başvuru yapan tüm müşterilere belirtilen şartlar dahilinde 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.

Kamu bankası olması ve güvenilirliğiyle öne çıkan Ziraat Bankası, vatandaşlar arasında en çok tercih edilen bankalardan biridir. Banka, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya ile başvurularını gerçekleştiren müşterilere aynı gün içinde şubelerinde kredi onayı vermektedir.

Başvuru Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleriyle birlikte giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi alabilirler. Ayrıca, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılarak bu bankadan kredi kullanmak mümkündür.

Emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere Kurban Bayramı öncesi Ziraat Bankası ödeme yapacak! 20.000 TL hızlı ödeme için son şans!

Emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kampanyaya katılarak başvurularını gerçekleştirdiklerinde düşük faiz oranlarıyla 20.000 TL kredi alabilirler. Ziraat Bankası, bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 veya 45 gün ertelemeli olarak sağlamakta ve toplamda 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunmaktadır.

Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olan bu kredilerde, belirli şartlar dahilinde başvuruda bulunan müşterilere kredi ödemesi sağlanmaktadır.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmaları ve düzenli bir gelir belgesine sahip olmaları durumunda, istedikleri zaman oturdukları yerden başvurularını yapabilmektedirler. Ziraat Bankası şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve kampanya detayları hakkında bilgi alarak güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası, emekli ve sigortalı çalışan vatandaşlar için sunduğu özel kredi kampanyasıyla finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için yanınızda olmaya devam ediyor. Siz de Ziraat Bankası'nın avantajlarından faydalanarak kolay ve uygun koşullarla kredi kullanabilirsiniz.

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