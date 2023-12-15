Emekli Seyyanen Zammı Belli Oldu! 2024 Emekli Maaşını Yüzde Kaç Etkileyecek?

Emekli maaşlarında seyyanen zam ne kadar olacak merak konusu haline geldi. Emeklinin alacağı ödemelerle ilgili bazı veriler paylaşıldı. Enflasyon ve çeşitli hükümet kanadından gelen açıklamalar doğrultusunda emekliyi yüzde kaç zam bekliyor? Kasım ayının enflasyon rakamları, Türkiye'de milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkiliyor. Bu veriler, işçi emeklilerinin ve memurların maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Haziran ayında işçi emeklileri, enflasyona göre yüzde 19,77 oranında zam almıştı. Temmuz'dan Kasım'a kadar olan beş aylık dönemde enflasyonun yüzde 33,7 seviyesinde gerçekleşmesi, SSK ve Bağkur emeklileri için önemli bir maaş artışını işaret ediyor. Kasım ayında TÜFE'de yüzde 3,28'lik bir artış yaşanırken, yıllık enflasyon oranı yüzde 61,98'e ulaştı.

Emekliye Yeni Seyyanen Zam Rakamı

Memur ve memur emeklileri için bu oranlar, gelecek zamları belirleyecek kritik veriler. Temmuz ayında yüzde 6 toplu sözleşme zammı alan bu grup, yüzde 6'nın üzerindeki enflasyon farkına da hak kazanacak. Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55 artı 8 bin 77 TL seyyanen zam dikkate alındığında, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 26 civarında bir enflasyon farkı oluştu. Kasım ayının sonu itibarıyla bu oran yüzde 34'e yaklaşmış durumda. Aralık ayının enflasyon verileriyle bu oranın netleşmesi bekleniyor.

Memura ve Memur Emeklisine %15 Fark Zammı

Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkını da alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin durumu ise farklı. Bu gruptaki emekliler, altı aylık dönemde oluşan enflasyon oranına eşdeğer zam alacaklar. Yılın ikinci yarısında beş aylık enflasyon oranı yüzde 33,7 olarak açıklandı, bu da emekliler için bir zam imkanı oluşturuyor. Yılın tamamı için enflasyon verileri açıklandığında, bu oran netleşecek.

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranı, zam oranlarını kesinleştirecek. Hükümet, enflasyon oranları üzerine ek bir refah payı eklemeyi düşünebilir. Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonunun yüzde 65 olarak öngörülmesine rağmen, Kasım sonunda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri, Ocak'ta yapılacak olan yüzde 15'lik zam ve enflasyon farkını alacaklar. 2024 ve 2025 yılları için planlanan kümülatif zam oranları sırasıyla yüzde 26,50 ve yüzde 11,30 olarak belirlendi.