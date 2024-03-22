Emekli Maaşlarında Devrim: 10 Bin Lira Barajı ve Yeni Hesaplama Sistemi

Emekli Maaşlarında Devrim: 10 Bin Lira Barajı ve Yeni Hesaplama Sistemi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2024 22:09

Gelişen toplumsal dinamiklerle birlikte, emeklilik maaşlarında köklü değişiklikler gündemde. İş Kanunu'nda beklenen düzenleme, emekli maaşlarının hesaplanmasında yeni bir formül getirerek, en düşük maaş alan emeklileri hedefliyor. Bu değişiklik, milyonlarca emeklinin hayatını doğrudan etkileyecek nitelikte.

Mevcut durumda, 16 milyonu aşkın emekliden 13 milyonu asgari ücretin altında aylık alırken, 6 milyon emekli ise en düşük maaş olan 10 bin lira ile geçim mücadelesi veriyor. Ancak, yapılan açıklamalar ve çalışmalar, bu manzaranın değişeceğine işaret ediyor.

İktidarın planladığı düzenlemeyle, emekli maaşlarının hesaplanmasında kök aylıklar yeniden düzenlenecek ve emeklilik yaşı taban aylıkta esas alınacak. Bu da demek oluyor ki, artık emeklilerin aldığı maaşlar, emekli oldukları yaşa göre belirlenecek.

Özellikle en düşük maaş alan 6 milyonun üzerindeki emeklileri ilgilendiren bu düzenleme, emekli kök aylığının en düşük maaş olan 10 bin lira bandına çıkarılmasını hedefliyor. Böylece, maaşlarını bu baraj üzerinden alacak emekli sayısının artması bekleniyor.

Çalışmaların haziran ayından önce başlayacağı ve emekli kök aylığının belirlenmesinde emekli olduğu yaşın esas alınacağı belirtiliyor. Bu yeni sistem, emekli maaşlarının hesaplanmasında radikal bir değişiklik oluşturacak ve özellikle 10 bin liranın altında maaş alan emeklileri olumlu yönde etkileyecek.

Öte yandan, İş Kanunu'nda yapılacak bu değişiklikle birlikte, emeklilik hakkı ve yaş gibi faktörlerin yeniden tanımlanabileceği ifade ediliyor. Uzlaşının sağlanması halinde, yeni düzenleme İş Kanunu'na eklenecek ve emeklilik sistemi geniş kapsamlı bir revizyondan geçecek.

Görünüşe göre, emekli maaşlarında yaşanacak bu devrim niteliğindeki değişiklik, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyecek. En düşük maaş alan 6,5 milyonun üzerindeki emeklinin maaşlarını 10 bin lira üzerinden alması bekleniyor.

Bu bağlamda, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en düşük emekli kök aylığını 10 bin liraya yükseltmek için yoğun çaba sarfettiği biliniyor. Eğer düzenleme gerçekleşirse, emeklilerin maddi durumunda önemli bir iyileşme sağlanacağına işaret ediyor.

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