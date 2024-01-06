Emekli Maaşlarına Yeni Ek Zam: SSK, Bağ-Kur ve Memurlar İçin Son Durum

Türkiye'de emekli maaşlarına dair güncel gelişmeler, SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar için yeni ek zamların gündemde olduğunu gösteriyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak güncellemeler ve refah payı çalışmaları hız kazandı. Son 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57'lik bir zamla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, memurların toplu sözleşme kapsamında aldığı yüzde 49,25'lik zam da emekli memurlara yansıtılacak. Bu zam oranları, TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda Ocak-Haziran dönemi için belirlendi.

Refah payı ve en düşük emekli maaşı üzerinde yapılan çalışmalar da sürüyor. En düşük emekli maaşları için 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37,57'nin göz önünde bulundurulması beklenirken, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki 11-12 puanlık zam farkı dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, teknik ve bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masada bulunuyor.

En düşük emekli aylığı için ise iki formül değerlendiriliyor. Memur ve memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkının gelir adaletini sağlama adına gündemde olduğu bu süreçte, refah payı adı altında seyyanen zam yapılması ve ardından yüzdelik artışın uygulanması üzerinde duruluyor. Ancak, bu durumun gelir dağılımında eşitsizliğe yol açabileceği endişesiyle, hükümetin vergi reformunu gözden geçirerek dezavantajlı gruplar için farklı formüller üzerinde durması bekleniyor.

Emekli maaşlarına yönelik yeni ek zam çalışmaları hızla devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini etkileyen bu güncellemelerle birlikte, gelir adaleti ve ekonomik dengeyi sağlamak adına hükümetin aldığı tedbirler dikkat çekiyor. Zamların detayları, enflasyon oranları ve gelir adaleti konularındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.