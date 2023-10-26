Emekli maaşlarına son dakika refah payı zam oranı açıklandı! Emekliler dört gözle bekliyordu

2024 yılına girdiğimizde, birçok emekli Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammını merakla bekliyor. Bakan Işıkhan, 7.500 TL olarak uygulanan 'En düşük emekli maaşı'nın Ocak 2024'te enflasyon ve refah payı ile artırılacağını duyurdu. Bu değişiklik, 16 milyona yakın kişiyi etkileyecek ve emekliler için olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Zam formülü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Emekli ve Memur Zam Oranları

Eylül ayı enflasyon rakamları göz önüne alındığında, refah payı hariç olarak 3 aylık emekli ve memur zam oranları netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11 olarak belirlendi. Aynı dönemdeki enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Ocak ayındaki zam oranları ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından kesinleşecek.

Zam Oranı Ne Kadar Olabilir?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yaptığı açıklamada Bakan Işıkhan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38 civarında bir zam yapılacağını tahmin ettiğini belirtti. Ancak Kurtuluş, bu oranın verilecek enflasyon farkını yansıttığını ve Cumhurbaşkanı'nın mutlaka refah payı artışı yapacağını düşündüğünü ifade etti. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 50 civarında olabileceğini söyledi.

Refah Payı ve Zam Oranı

Kurtuluş'un tahminlerine göre, yüzde 38'lik oran enflasyon farkı ile ilişkilendirilen bir orandır. Enflasyon farkının ise bunun üzerinde gerçekleşeceği ve yaklaşık olarak yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği, buna ek olarak yüzde 7-8 puanlık refah payı artışının yapılacağı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yüzde 50 oranında bir artış sağlanacağı öngörülüyor.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Ocak ayından itibaren hazine destekli olarak en düşük emekli maaşının 11.000 TL olması bekleniyor. Bu, emekliler için önemli bir artışı temsil ediyor ve yaşam standartlarını yükseltecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Emekliler İçin Beklentiler

Emekliler, gelecek yılda yapılacak olan zammın yanı sıra refah payının da kendilerine sunulacak olmasıyla umutlu bir şekilde yeni yıla girmektedirler. Bu, emeklilerin maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bu beklentilerin gerçekleşmesi için birkaç faktörün göz önünde bulundurulması gerekiyor.

2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammın büyüklüğü, ülkenin ekonomik durumu ve enflasyon oranlarına bağlı olacaktır. Enflasyonun yüksek seyretmesi, emeklilerin maaşlarına daha fazla zam yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, ekonomik göstergelerin yakından takip edilmesi önemlidir.

Refah payının emekli maaşlarına eklenmesi, sosyal politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla böyle bir adım atabilir. Bu, emekliler için olumlu bir gelişme olacaktır.