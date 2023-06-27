Emekli maaşlarına dev ayar verildi Şubelerde kuyruklar olacak! Bayram sonrası maaşa ek 8.500 TL ve 9.000 TL ödemeler başlıyor

Şubelerde kuyruklar olacak! Bayram sonrası maaşa ek 8.500 TL ve 9.000 TL ödemeler başlıyor! Emekli maaşlarına dev ayar verildi- Son dönemde bankalar, emeklileri kendi müşterisi yapmak amacıyla verdikleri promosyon miktarını ve düzenledikleri kampanyaları artırmaktadır. Bu eğilime Yapıkredi Bankası da katılarak emeklilere özel birçok farklı promosyon kampanyası sunmaktadır. Banka, emeklilere 8.500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurarak emeklilere büyük bir fırsat sunmuştur. Nakit ihtiyacı olan emekliler, aldıkları promosyonları borçlarını kolayca kapatmak veya yatırım yapmak için değerlendirebilirler. Ayrıca banka, emeklilere kendileriyle birlikte bir yakınlarını da bankaya getirmeleri karşılığında ekstra 250 TL daha ödeme yapacağını belirtmiştir. Yapı Kredi'nin bu güzel haberi, emekliler tarafından sosyal medyada övgüyle karşılandı.

Yapıkredi Bankası'nın emeklileri sevindiren kampanyasına katılmak isteyenlerin, elini çabuk tutmaları önerilmektedir, çünkü kampanya ağustos ayının sonuna kadar geçerlidir. Ayrıca banka, referans konusunda bazı sınırlamalar getirmiştir. Bir kişi en fazla 10 yakınını bankaya getirebilir ve 10 kişiden sonra referans ödemesi alınamaz. Bu kurallara göre, bir kişi toplamda yaklaşık 10.000 TL civarında bir ödeme alabilir. Bu yüksek meblağ nedeniyle emekliler, bu kampanyaya büyük ilgi göstermektedir. Haberin sosyal medyada duyurulmasının ardından kampanya büyük ilgi çekmiştir. Diğer bankaların benzer bir hamle yapıp yapmayacağı ise merakla beklenmektedir.

Yapıkredi Bankası'nın kampanya detaylarına göre, bir kişinin Yapıkredi müşterisi olması veya en az 6 aydır bankadan maaş alması durumunda bu kişiler bankaya referans olarak gösterilemez. Ancak daha önce Yapıkredi müşterisi olan kişiler, yakınlarına referans olabilir ve kampanyadan yararlanabilir. Ödüllendirme, kişinin referans olduğu ve referans olan kişinin Yapıkredi müşterisi olduğu zaman yapılmaktadır.

Kampanyanın belirli bir süresi vardır ve maaşını Yapıkredi'ye taşımayan kişiler kampanyadan yararlanma hakkını kaybederler. Kampanyaya SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI emeklileri başvurabilir. Kampanyaya başvurmak için Türk vatandaşı olmak gereklidir.