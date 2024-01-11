Emekli maaşları ile ilgili duyuru! Emekli maaş zammında yükseliş olacak!

Emekli maaşları ile ilgili duyuru! Emekli maaş zammında yükseliş olacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-01-2024 10:23

Gazeteci Fatih Portakal, Türkiye'deki 16.5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşı zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı ve enflasyonun ardından emekli maaşlarına yapılacak net zam oranının belirlenmesi, vatandaşların büyük bir merak içinde beklediği bir konu haline geldi. Portakal, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine seslenerek, mutlaka zam yapılacağını ve bu zam oranının yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacağını belirtti.

Gazeteci Fatih Portakal, yaptığı açıklamada zam oranının artacağını vurgulayarak, "Merak etmeyin, çıkacak, yüzde 37,57 ile sınırlı kalmayacak" dedi. Emekliler, seyyanen zam, refah payı ve kademeli zam gibi formülleri içeren hükümet açıklamalarını bekliyor. Portakal, emekli maaşlarındaki artışın en az memur ve asgari ücretli kadar olması gerektiğini ifade etti. Ay sonuna kadar zamın yetişebileceğini düşünen Portakal, emekli maaşlarının önce verileceğini, ardından da farkların hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacağını öngördü.

Sözcü TV'nin haberine göre, mikrofon uzatılan emekli vatandaşlar, hükümetin açıklamalarına tepki gösterirken, emekli aylıklarının enflasyon karşısındaki yetersizliğini dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yüzde 37,57'lik enflasyon rakamı ile emekli aylıkları arasındaki uçurum, emeklilerin geçim sıkıntısını artırıyor.

Portakal, düzenlemenin meclise sunulması gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kararı vereceğini belirtti. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkarılması yönündeki çalışmalara da değinen Portakal, düzenlemenin yasalaşmasının ardından emeklilere maaş farkının ödenebileceğini ifade etti.

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