Emekli maaşları değişiyor! Emekli Zammı Mecliste Yasalaşıyor! Emekli Maaşı Ne Kadar Yatacak?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur maaş zammın gündemde yer alan konular sırasında ilklerde yer aldı. Yeni yılda yapılan zamlardan bu yana bilhassa emekliler için bankalar rakip bankalara müşteri kaptırmamak için kampanya hazırlamaya devam ediyor. Emekli zammı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Paln ve Bütçe Komisyonu’ nda kabul edilmesi ile uygulanacak zam oranı merak konusu oldu

Emekli Zammı Mecliste Yasalaşıyor!

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından refah payı olmaksızın altı aylık enflasyon farkı %19,77 oranında gerçekleşti. Ayrıca geçtiğimiz ara zamda en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’ den 7 bin 500 TL’ ye çıkarıldığını belirtebiliriz. Dolayısı ile TBMM’de kabul edilen teklifin detayları merak konusu oldu.

TÜİK’ in geçtiğimiz hafta açıkladığı verileri incelediğimiz zaman “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %86,59 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %53,61, imalatta %42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,29 ve su temininde %59,68 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %36,50, dayanıklı tüketim malında %47,00, dayanıksız tüketim malında %62,00, enerjide %10,26 ve sermaye malında %52,44 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,77, imalatta %6,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,54 ve su temininde %2,71 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %6,59, dayanıklı tüketim malında %2,53, dayanıksız tüketim malında %3,19, enerjide %12,67 ve sermaye malında %8,02 artış olarak gerçekleşti. Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en yüksek azalış; %19,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %3,66 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %95,38, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %91,80, içecekler %81,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalış; %6,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %0,08 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %18,15, metal cevherleri %13,65, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %12,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu” olduğunu görüyoruz.

Emekli Maaşı Ne Kadar Yatacak?

Emekli zammında son durumun ne olduğu binlerce kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda müzakere edilen emekli maaşlarına %25 oranında zam teklifinin mecliste kabul edildiğini ifade edebiliriz. Bu doğrultuda Bağ- Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı zam oranının netleştiğini belirtebiliriz. Öte taraftan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olan kişiler de önümüzdeki dönemde emekli olacaklar ya da düzenlemeden faydalanabilecektir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı ve emekli aylıklarına %25 oranında zam yapılacağını içeren kanun teklifi kabul edildi. Bu bağlamda SSK ve Bağkur emeklilerine 19,77 emekli sandığı emeklilerine 17,55 oranında zam verileceğini belirtebiliriz. ayrıca üç sigorta kolunda maaş zamları hepsi için altı aylık %25 oranına çıkarılacaktır.