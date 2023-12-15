Emekli maaşı zam tabloları açıklandı! En düşük ve en yüksek emekli maaşı netleşti!

Milyonlarca vatandaş emekli maaşına gelecek zammı bekliyor. 2024 yılı için SSK, Bağ-kur ve tüm emeklileri kapsayan zam oranları netleşti. İşte SSK, Bağ-kur ve tüm emeklilere verilecek zam miktarı!

Cumhurbaşkanı yardımcısı duyurdu!

Yeni yılda maaşlara gelecek zamlarda en çok merak edilen en düşük emekli maaşı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için çalışmaların başladığı açıklaması heyacan yaratmıştı. Cevdat Yılmaz "7.500 TL altındaki maaşlar için de çalışmalara başladık" açıklaması vatandaşlara umut oldu.

SSK ve Bağkur emekllisi %49.59, Memur ve memur emeklisine %51.44 zam!

Son açıklanan enflasyon oranına göre maaşlara gelecek zam belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilere %39.59 zam alırken, memur ve diğer emekliler %51.44 zam alacağı kesinleşti.

Ek iyileştirme geliyor!

Zamlı maaşlar vatandaşlara umut olmayacağı biliniyor. Emekliler ve memurlar için ek iyileştirme beklentilerine Cevdet Yılmaz cevap verdi. Memur zammının yol sonunda açıklanacağı ve bu zammır emeklilere de yansıyacağını duyurdu.

Tüm maaşlar zamlanacak!

Türkiye'de 7.500 TL altında maaş olmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili tüm bütçe imkanları zorlanıyor. Ekonomik dengeler bozulmadan tüm maaşlara iyileştirme geliyor.

SSK ve Bağ-kur emeklilerine gelecek zam sonrası maaşlar!

Memur ve memur emeklilerine gelecek zam sonrası maaşlar!