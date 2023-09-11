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Emekli Maaşı Hesapları Tamam! Sabah Sabah Açıklandı Maaş+8.500 TL+1.500 TL

Temmuz ayında emekliye yüzde 25 zam yapılmıştı. Yapılan zam emeklinin cebini boş bırakırken, devreye bankalar girdi.

Emekli Maaşı Hesapları Tamam! Sabah Sabah Açıklandı Maaş+8.500 TL+1.500 TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-09-2023 12:10

Temmuz ayında emekliye yüzde 25 zam yapılmıştı. Yapılan zam emeklinin cebini boş bırakırken, devreye bankalar girdi.  Bankalar emekliye özel ek ödemeler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda en çok takip edilen ek ödemeler, karşılıksız olarak sunulan ödemeler olurken, bu kapsamda emekli promosyonları çok dikkat çekiyor. Bankalar ay ay emekli promosyonlarını güncelliyor. Özellikle de özel bankalar arasında en çok tercih edilen ING Bank emekli promosyonu zamlı ödemesi sadece belirli günler arasında sürecek. ING Bank emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar..

Emekli maaşı promosyonu ile alakalı araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da üstünlüğü elden bırakmayan ING Bank emekliler için yeni bir adım daha atıyor. Peki ING Bank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Enflasyon oranlarının kat ve kat arttığı günümüzde emekliye yapılan zam oranı kendilerini mağdur kesim olarak ilan edilmesini sağlamıştır. Emekli maaş zammı sonrasında emekli olsun olmasın her vatandaş bu zam oranı yetersiz kaldığını açıklarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda Geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve emekli zammının erken tarihe çekilebileceği müjdesini vermişti. Bu kapsamda emekliler refah seviyesini arttırmak amacıyla kendilerine sunulan ek ödemelere gözlerini çevirmiş bulunuyor. Tam da bu noktada iken En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar araştırılıyor. En yüksek emekli maaş promosyonu veren banka araştırmasında emeklinin karşısına ING Bank çıkıyor.

ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

ING Bank emekli promosyonu ile alakalı yaptığı açıklama da promosyon ödemelerini güncellediğini duyurdu

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

ING Bank 8500 TL emeklilik promosyon ödemesine istinaden 3 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ile birlikte artı 1500 TL nakit promosyon daha alabilecekler. Bu kampanyaya dahil olan emekliler ise toplamda 10.000 TL'ye Varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek

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