EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ZAM üstüne Zam Alacak!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ZAM üstüne Zam Alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 09:13

Emeklilik, her bireyin hayatında önemli bir dönemdir. Hem emeklilerin hem de yakınlarının merakla beklediği haber geldi: Temmuz ayında emekli maaşlarına bir kez daha zam yapılacak! Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıkladığı Nisan ayı enflasyonuyla birlikte milyonlar için yeni bir emekli maaşı tablosu şekilleniyor. Bu haberle birlikte gözler, emekli maaşlarının ne kadar artacağına ve refah payı olup olmayacağına çevrildi. Detaylara birlikte göz atalım.

Enflasyon Artışı ve Beklentiler

Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı ve yıllık bazda 17 ayın zirvesine ulaşarak yüzde 69,80 olarak belirlendi. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zammı için 4 aylık enflasyon oranını yüzde 18,72 olarak netleştirdi. Memur emeklileri için ise Ocak ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Ancak, Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10'a düşecek. Nisan enflasyonu sonrası memur enflasyon farkı dahil memur emekli zammı oranı yüzde 13,56 olarak belirlendi. Ancak, Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,39, memur emeklisi zammı ise yüzde 19,93 olacak. Henüz netleşmeyen Mayıs ve Haziran enflasyon verileri ise son kararı bekliyor.

Emekliye Refah Payı Geliyor mu?

Emekli maaşı zammında rakamlar yüzde 25'i gösterse de en dikkat çeken konu, son dönemde uygulanan emekliye refah payının ne olacağı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuya ilişkin yapılan spekülasyonlara temkinli yaklaşarak, "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi. Ancak, emeklilere ekstra refah payı verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Memur Emeklileri ve Toplu Sözleşme

Memur emeklileri için durum biraz farklı. Toplu sözleşme zammından kaynaklanan fark nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 5 puan daha düşük bir zam bekleniyor. Ancak, geçmişte olduğu gibi bu dönemde de memur emeklileri lehine bir eşitleme yapılması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı ve Refah Payı Düzenlemesi

Meclis'in yapacağı düzenlemelerle en düşük emekli maaşı için de yeni bir tablo oluşacak. Beklenen senaryoya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5, memur emeklisine ise 10 puanlık bir refah payı düzenlemesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasına yükseltilmesi gündemde. Ayrıca, en düşük memur emekli taban aylıklarının 17.500 lirayı aşması tahmin ediliyor.

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