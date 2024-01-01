Emekli maaş zamları belli olacak: Beklenen zam daha yüksek!

Emekli maaş zamları belli olacak: Beklenen zam daha yüksek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-2024 20:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldığını duyurarak, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye yükseldiğini belirtti. Bu gelişmelerin ardından memur ve memur emeklilerinin de zam bekleyişi artarken, SGK Uzmanı Özgür Kaya, memur ve emekli maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 50'ye varan artış yapılacağını vurgulayarak, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'den 33 bin TL'ye yükseleceğini ifade etti. Bu zam oranlarının, asgari ücrete paralel bir şekilde belirlendiği göz önüne alındığında, milyonlarca çalışan ve emekli için olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

Enflasyon oranlarının 3 Ocak tarihinde açıklanacak olması, maaşlara yapılacak zam miktarını belirlemede kritik bir rol oynuyor. SGK Uzmanı Özgür Kaya, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını Aralık ayı için 3.70 veya 3.75 olarak tahmin ettiğini belirtti. Bu rakamların üzerine enflasyon farkının ekleneceğini ifade eden Kaya, işçi ve Bağ Kur emeklisine yüzde 38 oranında bir zamın beklendiğini açıkladı.

Özellikle beş aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33.66 olarak açıklanmış olması, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda dikkate alınacak bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Kaya, hükümetin geçmiş dönem uygulamalarına atıfta bulunarak, işçi ve Bağ Kur emeklisine yaklaşık yüzde 10-12 oranında refah payı eklenmesinin beklendiğini belirtti. Bu durumda, işçi ve Bağ Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi arasındaki eşitsizlik giderilecek ve yüzde 48 oranında zam alacakları öngörüldü.

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