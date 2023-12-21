Emekli İkramiyesi Tartışmaları Son Buldu: Bu Tarihte Çalışan Emeklilere 5000 TL Ödenecek!

Çalışan emekliler, gecikmeli de olsa ikramiye ödemelerini alacak. Aralık ayının son günlerinde 5000 TL hesaba yatacak.

Emekli İkramiyesi Tartışmaları Son Buldu: Bu Tarihte Çalışan Emeklilere 5000 TL Ödenecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 12:20

Çalışan emekliler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. 15 Aralık itibarıyla söz verilen 5 bin TL'lik ikramiye, ay sonuna dek ödenmesi planlanıyor ve yeni yıla sarkmayacağına dair bilgiler veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden torba yasa görüşmelerinde, çalışan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ikramiye ödenmesi konusu yer alıyor.

Çalışan Emeklilerde İkramiye Tarihi Belli Oldu

Bu düzenlemenin, önümüzdeki çarşamba günü yasalaşması bekleniyor. 25 Aralık'ta tamamlanacak bütçe görüşmelerinin ardından, torba yasanın kalan maddeleri üzerindeki tartışmalar hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi, tüm maddelerin TBMM Genel Kurulu'ndan geçirilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemesi de TBMM'den onay alacak. Haberlere göre, bankalara gerekli talimatlar verildi ve ödeme için hazırlıklar tamamlandı. Planlanan takvime göre, 28-29 Aralık tarihlerinde çalışan emeklilere ikramiyelerinin ödenmesi gerçekleşecek.

Söz konusu ikramiye hesaplara yattıktan sonra çalışan emeklilerin finansal durumlarına katkıda bulunacak ve yıl sonuna doğru ekonomik bir rahatlama sağlayacak. İkramiye, özellikle mevcut ekonomik şartlar altında çalışan emekliler için önemli bir destek olarak görülüyor. Bu ödemenin yapılması, emeklilerin yaşam kalitesini artıracak ve mali yüklerini hafifletecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

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