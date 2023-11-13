Emekli hesaplarına 17.500 TL yatırılacak! Kasım ayının 16 ve 17'sinde hesabınıza bakın!

Bu özel kampanya, emeklilere yüksek tutarlarda tek seferlik ödemeler yaparak ek gelir elde etme fırsatı sağlıyor. Emekliler, bankaların sunduğu bu tür kampanyaları değerlendirerek mali durumlarını iyileştirebilirler.

Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Promosyon Fırsatı

Garanti BBVA, emekli müşterilerine yönelik maaş promosyon kampanyasıyla önemli bir fırsat sunuyor. Banka, bu kampanya ile emeklilerin hesaplarına yüksek tutarlarda tek seferlik ödeme yaparak, onlara ekonomik bir destek sağlamayı hedefliyor.

Promosyon Miktarları ve Şartlar

Garanti BBVA’nın emeklilere sunduğu promosyon ödemesi, emekli maaşının miktarına bağlı olarak dört farklı kategoride yapılıyor:

3.500 TL’ye kadar maaş alanlar için 4.500 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlar için 5.250 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlar için 6.750 TL,

10.000 TL üzeri maaş alanlar için ise 7.500 TL.

Bu ödemeyi alabilmek için emeklilerin SGK’dan aldıkları maaşları Garanti BBVA’ya taşımaları ve bir promosyon sözleşmesi imzalamaları gerekiyor.

Ek Promosyon ve İhtiyaç Kredisi Seçenekleri

Garanti BBVA, emekli maaş promosyonu kampanyasını kullanan müşterilere ek olarak 1.000 TL ek promosyon ve 20.000 TL’ye kadar özel faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu ek avantajlar, emeklilerin finansal rahatlıklarını artırmayı amaçlıyor.

Finansal Rahatlık ve Ekonomik Destek

Garanti BBVA'nın bu kampanyası, emeklilere yönelik finansal rahatlık ve ekonomik destek sunmayı hedefliyor. Yüksek maaş alan emekliler için özellikle cazip olan bu kampanya, maaş promosyonunun yanı sıra ek promosyon ve ihtiyaç kredisi seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Başvuru ve Detaylı Bilgi

Emekliler, Garanti BBVA’nın resmi web sitesinden veya şubelerinden kampanya hakkında detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirler. Bu promosyon kampanyası, bankalar arasındaki rekabetin bir sonucu olarak emeklilere en uygun teklifleri bulmalarına olanak tanıyor. Bu kampanya ile Garanti BBVA, emeklilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmeyi ve onlara maddi destek sağlamayı amaçlıyor.