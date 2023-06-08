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Elinde tapusu olan vatandaşlar hemen bakın! Yeni açıklama geldi! Bu başvuruyu yapmayanlar hakkını kaybedecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan yeni açıklama ile tapu sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı.

Elinde tapusu olan vatandaşlar hemen bakın! Yeni açıklama geldi! Bu başvuruyu yapmayanlar hakkını kaybedecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-06-2023 22:14

Bu başvuruyu yapmayanlar hakkını kaybedecek. Elinde tapusu olan vatandaşlar hemen bakın! Yeni açıklama geldi-  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan yeni açıklama ile tapu sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı. Bazı basın organlarında yer alan haberlerin aksine, tapu haklarını kaybetmemek için başvuruda bulunma gerekliliği konusunda doğru bilgi verildi. Kurum tarafından yapılan açıklama, tüm tapu sahiplerine yönelik bir uyarı niteliği taşımaktadır. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Sektörde yer alan bazı haber kaynakları üzerinden yayılan "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde tapu kayıtlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Ön alım hakkı sahiplerinin, gayrimenkul alıcısı tarafından satışın bildirilmesi durumunda ön alım davası açması gerekmektedir. Ön alım davası (şufa) 3 ay içinde açılmalıdır" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır.

Elinde tapusu olan vatandaşlar hemen bakın! Yeni açıklama geldi! Bu başvuruyu yapmayanlar hakkını kaybedecek

TKGM'den Yapılan Açıklama

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ön alım hakkının Türk Medeni Kanunu'nda düzenlendiği ve paylı mülkiyet durumunda bir paydaşın taşınmazın tamamını veya bir kısmını üçüncü bir kişiye satması durumunda diğer paydaşlara tanınan bir hak olduğu belirtilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birçok kişi rahatlamıştır. Konuyla ilgili olarak doğru bilgilere ulaşabilmek adına ilgili makam olan Genel Müdürlük ile iletişime geçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Açıklamada, "Kurumumuzla ilgili haber yapılırken, konunun asıl muhatabı olan Genel Müdürlüğümüzün bilgisine başvurulması, doğru bilginin halka ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verilmiştir.

Tapu sahiplerinin bu konuda doğru ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi kaynaklarına başvurmaları büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın organlarının da doğru ve güvenilir haberler yapmaları büyük bir sorumluluktur.

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