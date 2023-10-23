Elinde tapusu olan vatandaşlar dikkat! 60 aydır ödediğiniz o paralar kuruşu kuruşuna iade ediliyor! Tek işlemle hemen alın

Emlak vergisi, Türkiye'de gayrimenkul sahipleri tarafından yılda iki kez ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, gayrimenkulün değerine göre hesaplanır ve eşit taksitler halinde ödenir. Ödeme tarihleri Mart ve Kasım aylarıdır. Ancak, önemli bir konu şu ki, emlak vergisi ödemeleriyle ilgili muafiyet hükümleri bulunmaktadır.

Muafiyet, vergi ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir durumu ifade eder. Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıyan kişiler, belirli koşullar altında emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden kurtulabilirler.

Kimler Emlak Vergisi Muafiyetinden Faydalanabilir?

Emlak vergisi muafiyetinden faydalanma şartlarına ve kimlerin bu avantajdan yararlanabileceğine dair aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz:

Hiç Geliri Olmayanlar: Emlak sahipleri, gelirleri olmadığını belgeledikleri takdirde emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilirler. Bu kategoriye ev hanımları veya işsiz kalanlar gibi geliri olmayan kişiler dahildir. Sosyal Güvenlik Kurumu Aylığı Alanlar: Gelirleri sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olan kişiler de emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. Bu durum, emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı gibi aylıkları alan kişileri kapsar. Gaziler, Şehitlerin Dul ve Yetimleri, Engelli Vatandaşlar: Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ile engelli vatandaşlar da emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilirler. Bu kişiler, vergiden muaf olabilmek için tek bir ev sahibi olma şartını taşımalıdırlar.

Emlak Vergisi Para İadesi Nasıl Alınır?

Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıyan ve bu vergiyi ödemiş olan kişiler, vergiyi ödedikleri tarihten itibaren beş yıl içinde Vergi Usul Kanunu'nun 120. maddesi uyarınca yersiz ödenen bu parayı geri alabilirler. İşte emlak vergisi para iadesini almak için izlenmesi gereken adımlar:

Vergi Dairesi İle İletişime Geçin: Emlak vergisi ödemenizi yaparken yanlışlıkla muafiyet hakkınızı kullanmamış olabilirsiniz. Vergiyi ödediğiniz yerel vergi dairesi ile iletişime geçin ve iade talebinde bulunun. Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İade talebiniz için gerekli olan belgeleri hazırlayın. Bu belgeler, ödeme dekontları, kimlik belgesi ve muafiyet hakkınıza dair belgeleri içerebilir. İade Talebinizi İletin: Hazırladığınız belgelerle birlikte vergi dairesine başvurun ve iade talebinizi iletil. Süreci Takip Edin: İade talebiniz üzerine vergi dairesi, başvurunuzu inceleyecektir. Süreci takip ederek gerekli bilgilendirmeleri alın.

Türkiye'de emlak vergisi ödemeleriyle ilgili yapılan duyuru, milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren bir konuyu gündeme getirdi. Emlak vergisi muafiyetinden faydalanma şartlarına uygun olan kişiler, yanlışlıkla ödedikleri verginin iadesini alabilirler.