Elinde dolar ve altını olanlar bu tarihe kulak kabarttı! İslam Memiş alım fırsatı var diyerek açıkladı

Ekonomi dünyasının saygın isimlerinden İslam Memiş, altın ve dolar sahiplerine yeni bir uyarıda bulundu. Kendisi, dolar ve altın yatırımcılarının geleceğe dair dikkat etmeleri gereken noktaları vurgulayarak, bu dönemin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirtti. Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

Borsada Fırsatları Yakalama Stratejisi

İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda borsa, altın ve dolar hakkındaki tahminlerini paylaştı. Borsa İstanbul'daki değer artış ve azalışlarını dikkatlice inceleyen Memiş, ani satış durumlarının alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yabancı yatırımcıların aktif katılımını da gözlemleyen Memiş, 280 dolar hedef seviyesine ulaşılacağını ve bu seviyeden alımların düşünülebileceğini belirtti. Ancak aynı zamanda, 7000 seviyesi üzerinden alım yapma fikrini de paylaştı.

Doların Dalgalanması ve Altın Fırsatı

Dolar kuru sürekli dalgalanmalar yaşarken, Memiş resmi ve serbest piyasa kurlarındaki makas farkını gözlemledi. Resmi kurun 26,95 ve serbest piyasanın 27,05 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Dolara yatırım yapanları uyaran Memiş, bu dönemin gelecekteki fırsatları belirleyebileceğini dile getirdi. Doları bulunan yatırımcılara, bu süreci iyi değerlendirme tavsiyesi verdi. Ayrıca, Euro yerine ons altın veya ons gümüş alınması gerektiğini önerdi.

Altın Yatırımcılarına Tavsiyeler

Altın almayı düşünen yatırımcılar için de öneriler sunan Memiş, ons altının 1937 dolar seviyesinin cazip bir alım noktası olabileceğini söyledi. Ayrıca, 1920 dolar seviyesinin de görülebileceğini ancak riskin düşük olduğunu ifade etti.

Ağustos ayı içerisinde 2000 dolar seviyesine doğru ataklar beklediğini belirten Memiş, dolar sahiplerinin ve altın almak isteyenlerin bu fırsatları dikkatlice değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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