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Elinde altını olanlar hazır olsun 5 gün sonra bu rakamı göreceksiniz! Almayan bin pişman olur!

Federal Rezerv (FED), faiz politikasında 15 ay sonra ilk defa sabit bir karar almış ve Başkan Powell tarafından yapılan açıklamada enflasyonun kontrolü için yeni faiz artışlarının kaçınılmaz olduğu ifade edilmişti.

Elinde altını olanlar hazır olsun 5 gün sonra bu rakamı göreceksiniz! Almayan bin pişman olur!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2023 10:29

Almayan bin pişman olur! Elinde altını olanlar hazır olsun 5 gün sonra bu rakamı göreceksiniz- Federal Rezerv (FED), faiz politikasında 15 ay sonra ilk defa sabit bir karar almış ve Başkan Powell tarafından yapılan açıklamada enflasyonun kontrolü için yeni faiz artışlarının kaçınılmaz olduğu ifade edilmişti. Powell, "Politika yapıcılar hemen hemen hepsi, bu yıl içinde bir miktar daha faiz artışının uygun olacağına inanıyor" şeklinde konuşmuştu.

Altın Fiyatlarına Yansımaları

Bu kararın ardından altın fiyatlarında bir düşüş yaşanmış, ons fiyatı 1950 doların üzerinde seyreden altın 1946 dolara kadar gerilemiş, sonrasında ise 1964 dolara yükselmişti. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak ve altın piyasasının tanınmış ismi İslam Memiş, bu gelişmeleri ve faiz artışının altın piyasasına etkilerini değerlendirdi.

Hatice Kolçak: Altın Fiyatları Yükselebilir

Uzman Hatice Kolçak, doların yükselmesiyle birlikte gram altın fiyatının da artabileceğini ifade ederek, "Gram altının 1.800 TL ve üzerine çıkacağını düşünüyorum. Bu tahmin ilk kez tarafımdan dile getirildi ve hala revize etmedim. Bu yıl bu seviyeyi beklediğimizi vurguluyorum. Elbette satış zamanı geldiğinde durumu yeniden gözden geçireceğiz. Eğer dolar hızla yükselip sonra tekrar düşerse, durumu yeniden değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

İslam Memiş: Döviz ve Altında Düşüş Olasılığı

Diğer bir uzman İslam Memiş ise FED kararının ardından beklentilerini paylaşarak, "Merkez Bankası faiz artışı yaparsa, doların geri çekilme yaşamasını bekliyorum. Bu, gram altının 1450 ve 1400'e kadar düşmesine neden olabilir. 

Uzmanların Ortak Noktası: Dikkat ve Değerlendirme Gerekliliği

Her iki uzman da altın fiyatlarının geleceğine dair görüşlerini belirtirken, yatırımcıların bu dönemde dikkatli ve planlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Her iki uzmanın değerlendirmeleri de yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Editörün Notu: Bu haberde yer alan görüşler yatırım amaçlı değildir, analiz ve tahmin içermektedir.

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