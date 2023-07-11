Elinde altın olanlar, altın alacaklar turnayı gözünden vurdunuz! O tarihte 450 lira birden...

O tarihte 450 lira birden... Elinde altın olanlar, altın alacaklar turnayı gözünden vurdunuz- ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etme beklentisi, altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Cuma günü spot altın, yüzde 0,1 artışla ons başına 1912,75 dolar seviyesine yükseldi. Ancak hafta genelinde yüzde 0,3 düşüş kaydetti. ABD'de altın vadeli işlemleri de cuma günü yüzde 0,2 yükselerek 1918,60 dolara kadar çıktı. Bununla birlikte, ons bazında altın fiyatı, 2022 sonundan bu yana dolar karşısında yüzde 6,16 oranında değer kazandı. Gram altına baktığımızda ise 2022 yılını 1096 TL seviyesinden tamamlayan altının gram fiyatı, bugün itibariyle yüzde 47 değer artışıyla 1611,76 TL seviyelerine ulaştı.

Gram altın fiyatları hakkında kişisel YouTube kanalından değerlendirmede bulunan Hatice Kolçak, 400 liralık bir artış beklediğini belirtti.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Ons altının ilk gideceği yer 1935'tir ama nefes alacağı seviyeler 1950'lerdir. Bireysel yatırımcı için bu rakam alım fırsatı veriyor. Bu kadar zamların ardından yapacağımız en önemli şey, düşüşlerde alım yapmak ve biriktirmektir. Eylül ve Ekim'den sonra yükseliş bekliyorum. Gram altında ise 1800-2000 lira arasında bir beklenti içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin, küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve düşük faiz politikalarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Fed'in faiz artışlarını sürdüreceği beklentisi altın talebini desteklerken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, ekonomik toparlanma sürecindeki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler de altının değer kazanmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre, ons altının 1935 dolar seviyelerine kadar çıkması ve gram altında ise 1800-2000 lira arasında bir beklenti bulunması mümkün görünmektedir. Yatırımcılar için düşüşleri fırsat olarak değerlendirerek, birikim yapma stratejisi izlemek önemlidir. Ancak her yatırımda olduğu gibi, altın yatırımlarında da risklerin ve piyasa koşullarının dikkate alınması gerektiğini unutmamak önemlidir.