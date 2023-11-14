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Eli kulağında: Kar yağışı şiddetli geliyor! Kar ne zaman yağacak? Beklenen tarih açıklandı 2023

Eli kulağında: Kar yağışı şiddetli geliyor! Kar ne zaman yağacak? Beklenen tarih açıklandı 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 10:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in son dakika açıklamalarına göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesinin batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinde yağmurun etkili olması öngörülüyor.

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da Şiddetli Yağış Uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen'in verdiği bilgilere göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Batı Karadeniz ve Isparta çevrelerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceği ve "tam hastalık haftası" olacağı belirtiliyor.

Sıcaklıkların Ani Düşüşü

Şen'in açıklamalarına göre, rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle akşam saatlerinde Marmara bölgesinde etkili olacak ve Muğla civarında da kuvvetli yağışın olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Anadolu'da lodos fırtınasının hakim olacağı ve önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklıkların 13 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Sarı Alarm Verilen İller

Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illerinde sarı alarm verildi. Bu uyarı, vatandaşların olası şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.

Türkiye Geneli 3 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 günlük hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde değişken hava koşulları bekleniyor. Bu durum, vatandaşların günlük planlarını yaparken hava durumu tahminlerini dikkate almalarını gerektiriyor.

Kar Ne Zaman Gelecek?

Prof. Dr. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre, İstanbul ve Ege'de şu an için kar beklenmiyor. Ancak, bu hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı öngörülüyor. Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas'ta kar beklentisi var. İstanbul için kar yağışının Ocak ve Şubat aylarında olması bekleniyor.

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