Elektrik faturası, doğalgaz parası, doğum yardımı, engelli maaşı nasıl alınır?

Yapılan destekler enflasyon oranından aşağıda kalmaması için her sene artırılmaktadır. Engelli maaşları her ay düzenli olarak ödenmektedir. Aylık ödemeler 7200 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Doğalgaz desteği ise 900 TL ile 2500 TL arasında değişmektedir. Doğalgaz yardımı almaya hak kazanan kimseler faturalarını PTT şubelerine götürmelidir. Böylece fatura bedeli kadar ödeme alabilirler. Ayrıca kişilere elektrik tüketim desteği de verilebilmektedir. Bu ücrette aylık 216 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Maddi olarak yapılacak olan destek ödemeleri birçok aile için çok önemli ödemeler olarak görülmektedir. Bu ödemeler maddi durumu çok iyi olmayan ailelere yapılmaktadır. Bu konuda öncelikle başvurunun yapılması sağlanmaktadır.

Destek Yardımını Kimler Destek Alabilir?

Hanelere yapılan yardımlar 3294 ve 2022 sayılı kanunlar çerçevesinde verilmektedir. Yardımdan öksüzler ve yetimler faydalanabilmektedir. Muhtaç asker aileleri de destek programlarına katılabilirler. Engelli bakım aylığı alan kimseler, yaşlı bakım aylığı alan kimseler ve kronik hastalıklarından dolayı çalışamayan kimselerde devletin destek programlarına başvurabilirler. 65 yaşının üstünde olan fakat emekli aylığı almaya hak kazanamamış ve müşkül durumda olan kimselerde devletin imkanlarından faydalanabilirler. Bunun haricinde kişilerin gelir miktarlarına göre başvuruları değerlendirilmektedir. Gelirleri incelenen kişiler eğer yeterli miktarda gelir elde edemiyorlarsa bu yardımlardan faydalanabilirler.

Devletin Destek Projelerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Devletin destek projelerinden faydalanmak isteyen kimseler E-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardım ve Dayanışma şubelerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Yapılan başvurular sonrasında kişiler kısa mesajla bilgilendirileceklerdir. Daha sonra PTT şubelerine faturaları ve kimlik kartları ile gitmeleri yeterli olacaktır. Destek verilmeden önce aylık olarak kişilerin gelirleri aylık olarak kontrol edilecektir. Eğer kişilerin gelirleri yükselmişse bu durumda destek programlarından çıkarılacaktır. Yapılan bu işlem sayesinden sadece gerçek ihtiyaç sahibi olanlar yardımlardan yararlanabilmektedir. Gelir düzeyleri düşük kişilere daha fazla destek verilebilmesi için ilerleyen dönemlerde bu projelerin çeşitleneceği internet haberlerinde yer almaktadır.

