Elçin Sangu'nun isyanı: "Bu benim anayasal hakkım..."

"Kiralık Aşk" dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, sanatçıların siyasetle ilgili konuşmaması beklentisi hakkında, "Fikrimi beyan etmek anayasal hakkım" dedi.

Elçin Sangu'nun isyanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-06-2024 14:16

"Kiralık Aşk" dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, sanatçıların siyasetle alakalı konuşmaması beklentisi hakkında "Fikrimi beyan etmek anayasal hakkım" dedi.

‘Tanemin Sorası Var’ isimli YouTube programına konuk olan Elçin Sangu, sanatçıların politik konularda fikirlerini beyan etmelerinin eleştirilmesi hakkında konuştu. Sangu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mesela diyorlar ki Tanem, katılıyor musun bilmiyorum; oyuncu, sanatçı siyasete karışmasın. Ben bu ülkenin vatandaşıyım ve sesini yükseltecek birileri varsa, mümkünse bu insanlar yapmalı...

Biz siyasete girmiyoruz ki; ben kalkıp parti lideri gibi konuşma yapmıyorum, sadece fikrimi paylaşıyorum. Bu da benim anayasal hakkım...

Mesleğimle ne ilgisi var konunun? Herkes bilir ki ben bu tür durumlarda avukata bile başvurmadım. Ama ölüm tehditleri, küfürler, kıyametler oldu…

Hiç umursamadım çünkü doğru bulmuyorum. İfade edilmesi gereken şeyler varsa, mesleki kimliğimi bir kenara bırakarak, bu ülkenin vatandaşı olarak ifade etmeye devam etmek istiyorum.

Siyasi olanlardan geçiyorum, insan bir yere dokunmak istemez mi? Ama süreçler pek öyle gitmediği için demeye çalıştığım şu; biz buna çok alışkınız ama bir o kadar da değiliz."

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