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Eksik primi olan dert etmesin: 1800 günle 5 yıl erken emeklilik TBMM’de karara bağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş için son dakika müjdesini duyurdu. Prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hakkı elde edemeyenler için yeni bir yol açıldı.

Eksik primi olan dert etmesin: 1800 günle 5 yıl erken emeklilik TBMM’de karara bağlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 15:24

Uzun bir süredir merakla beklenen erken emeklilik düzenlemesi sonunda kabul edildi ve tam 1800 gün prim indirimi uygulanacak. Bu indirimden faydalananlar, 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacaklar. Peki, erken emeklilik kimlere geldi? Erken emeklilik şartları ve detaylar neler? İşte bu konudaki son dakika haberleri ve ayrıntılar:

Erken Emeklilik: Uzun Bir Bekleyişin Sonu

Erken emeklilik, Türkiye'de uzun yıllardır beklenen ve birçok vatandaşın hayali olan bir durumdur. Ancak prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hakkını kazanamayanlar için bu hayal gerçek olmamıştı. Özellikle Bağ-Kur'lular, yüksek prim ödemeleri nedeniyle bu hakka erişemiyorlardı. Ancak sonunda, bu mağduriyetin giderilmesi için adım atıldı.

EYT Düzenlemesi: Prim Eksikliği Sorununa Çözüm

EYT (Erken Emeklilik) düzenlemesi, uzun bir bekleyişin ardından Mart ayında kabul edildi. Bu düzenleme, SSK'lı çalışanlar için yıl ve prim şartını doldurduklarında 7200 gün, Bağ-Kur'lular için ise 9.000 gün primle erken emeklilik hakkı tanıyordu. Ancak bağ-kur'lular yüksek prim ödemeleri nedeniyle mağduriyet yaşamışlardı.

Küçük Esnafa Müjde: 1800 Gün Prim İndirimi

Prim eksiği nedeniyle erken emekli olamayan küçük esnaf için güzel haberler gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen prim eşitlemesi çalışmaları sonucunda, 1800 gün prim indirimi ve 5 yıl erken emeklilik hakkı geliyor. SGK, konuyla ilgili resmi açıklama yaparak bu düzenlemenin en geç Ocak ayında Meclis'e geleceğini duyurdu. Bu da demek oluyor ki, bağ-kur'lular Ocak ayına kadar erken emeklilik düzenlemesine kavuşacaklar.

Kimler Kapsama Alınacak?

Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan bağ-kurluları kapsayacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar, ancak prim eksikliği nedeniyle erken emeklilik hakkını kullanamayanlar, artık emeklilik dilekçesi verme hakkına sahip olacaklar. Bu düzenleme sayesinde yaklaşık 1.1 milyon küçük esnafın erken emeklilik başvurusu yapması bekleniyor.

Erken Emeklilikte Uzun Bekleyişin Ardından Bir Adım Daha

Türkiye'de erken emeklilik, uzun bir süredir gündemi meşgul eden ve birçok vatandaşın hayalini süsleyen bir konu olmuştur. Ancak prim eksikliği nedeniyle birçok kişi bu haktan yararlanamamıştır. Yapılan bu düzenleme, prim eksikliği sorununa çözüm getirerek, birçok küçük esnafın ve Bağ-Kur'lunun umutlarını yeşertmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim indirimi düzenlemesi, erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi için güzel bir haberdir. Prim eksikliği nedeniyle bu haktan mahrum kalanlar artık daha umutlu bir şekilde erken emeklilik hayaline kavuşabilirler. Ancak bu düzenleme, Meclis tarafından onaylandığında tam anlamıyla yürürlüğe girecektir. Bu nedenle vatandaşlar, resmi açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip etmelidirler. Erken emeklilik beklentisi içinde olanlar için bu düzenleme, uzun bir bekleyişin sonunda umut ışığı olmuştur.

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