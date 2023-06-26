Ekmeğe kaç para zam geliyor? En yetkili isim açıklama yaptı! O rakam söz konusu değildir!

En yetkili isim açıklama yaptı! O rakam söz konusu değildir! Ekmeğe kaç para zam geliyor- Son dönemde ortaya atılan iddialar üzerine, ekmek fiyatlarıyla ilgili yetkili bir isim olan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı önemli bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları sonlandırdı. Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kamuoyunda asgari ücret zammı ve yükselen maliyetler nedeniyle ekmeğe zam geleceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti. Bu iddialara ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama, konuya net bir açıklık getirdi. Balcı, ekmek fiyatının 10 lira olmayacağını belirtti.

Balcı, açıklamasında ekmeğin fiyatının illerdeki giderlere göre maliyet hesabı yapılarak belirlendiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalıştıklarını vurguladı. Bu şekilde, ekmek fiyatlarının makul ve sürdürülebilir bir seviyede tutulması hedefleniyor.

Söz konusu açıklama ile birlikte, ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar ve iddialar son bulmuş ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan çalışmalarla fiyatların makul düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Vatandaşlar, ekmek fiyatlarında herhangi bir radikal artışın söz konusu olmadığını ve Türkiye genelinde kabul edilebilir fiyatlarla ekmeğe ulaşabileceklerini bilmektedirler.