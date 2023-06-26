  • 27 HAZİRAN Salı 13:56
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Ekmeğe kaç para zam geliyor? En yetkili isim açıklama yaptı! O rakam söz konusu değildir!

Kamuoyunda asgari ücret zammı ve yükselen maliyetler nedeniyle ekmeğe zam geleceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti

Ekmeğe kaç para zam geliyor? En yetkili isim açıklama yaptı! O rakam söz konusu değildir!
Yayın Tarihi : 2023-06-26 23:38

En yetkili isim açıklama yaptı! O rakam söz konusu değildir! Ekmeğe kaç para zam geliyor- Son dönemde ortaya atılan iddialar üzerine, ekmek fiyatlarıyla ilgili yetkili bir isim olan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı önemli bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları sonlandırdı. Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kamuoyunda asgari ücret zammı ve yükselen maliyetler nedeniyle ekmeğe zam geleceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti. Bu iddialara ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama, konuya net bir açıklık getirdi. Balcı, ekmek fiyatının 10 lira olmayacağını belirtti.

Balcı, açıklamasında ekmeğin fiyatının illerdeki giderlere göre maliyet hesabı yapılarak belirlendiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalıştıklarını vurguladı. Bu şekilde, ekmek fiyatlarının makul ve sürdürülebilir bir seviyede tutulması hedefleniyor. 

Söz konusu açıklama ile birlikte, ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar ve iddialar son bulmuş ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan çalışmalarla fiyatların makul düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Vatandaşlar, ekmek fiyatlarında herhangi bir radikal artışın söz konusu olmadığını ve Türkiye genelinde kabul edilebilir fiyatlarla ekmeğe ulaşabileceklerini bilmektedirler.

Benzer Haberler
4A-4B-4C'li emeklilere şartsız 8500 TL ödeme var, bu bankalardan işlem yapanlara hemen yatıyor! 4A-4B-4C'li emeklilere şartsız 8500 TL ödeme var, bu bankalardan işlem yapanlara hemen yatıyor!
Milyonlarca vatandaşın borçları sıfırlanıyor! Bayram öncesi mest eden haber tez geldi! O tarihi kaçıran yandı Milyonlarca vatandaşın borçları sıfırlanıyor! Bayram öncesi mest eden haber tez geldi! O tarihi kaçıran yandı
Her şey çocuklar için… Her şey çocuklar için…
Kurban bayramına 1 gün kala 10.000 TL ve 15.000 TL hesaplara balıklama yatıyor! Bayrama cebiniz dolu girin! Kurban bayramına 1 gün kala 10.000 TL ve 15.000 TL hesaplara balıklama yatıyor! Bayrama cebiniz dolu girin!
SON DAKİKA: SGK-SSK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaşı kaç para olacağı belli oldu! Ajanslara flaş olarak düştü! SON DAKİKA: SGK-SSK Bağkur 4a 4b 4c en düşük emekli maaşı kaç para olacağı belli oldu! Ajanslara flaş olarak düştü!
BİM marketten Kurban bayramına özel jest! Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın BİM marketten Kurban bayramına özel jest! Ürünler 'bu kadar da olmaz' denecek fiyata raflarda sakın kaçırmayın
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan
  • 27-06-2023 08:30

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan