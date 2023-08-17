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Ek Zam Onaylandı! Seyyanen+1650 TL Zam+4850 TL İkramiye Meclis Onayında

Toplu görüşme sonuçları yavaş yavaş oluşturulmaya başlıyor. Bu kapsamda kira yardımı, eş yardımı ve çocuk yardımı paketleri sunuldu Sadece açıklanmayı bekliyor

Ek Zam Onaylandı! Seyyanen+1650 TL Zam+4850 TL İkramiye Meclis Onayında
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 17:21

Memurlar için zam pazarlığı müzakereleri devam ediyor. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren gelişmeler 1 Ağustos itibari ile başlayan toplu sözleşme müzakereleri ile yavaş yavaş sonuca ulaşıyor. 2021 yılı içerisinde memurlara yapılması planlanan zamlar ile birlikte sosyal haklarda da iyileştirmeler merak ediliyor. Doğum, evlilik ve ölüm yardımı gibi destek ödemeleri gündemde. Eğer ki bu sosyal yardımlar meclis tarafından onay alırsa memurların maaşına önemli bir düzeyde düzenleme gelecek ve maaşlar artacak. 

Doğan her çocuk için 5.098 TL ödeme alınacağı destek paketinde 24 bin 215 lira da ek ödeme verilmesi konuşuluyor.  Toplu sözleşme görüşmeleri bir ağustostan beri devam ederken kamuda görev yapan bütün memurların gözü kulağı yapılacak olan açıklamaya çevrili durumda bekliyor. 2024-2025 yılı zam oranlarının açıklanacağı görüşme sonrasında sonuç 14 Ağustos'ta yapılacak olan toplantıda belirlenecek.

Yüzde 70 + 40 artış

Memurlar 2024'ü ilk çeyreği için refah Payı dahili ile birlikte yüzde yetmiş artış beklemekte. Artış ile birlikte sosyal ve Mali hak taleplerinin de konuşulduğu bilinirken, kira yardımı ile birlikte maaşlardaki 1650 Lira artış göze çarpıyor. Kira yardıma ek ikramiye talep ediliyor. 7. dönem Toplu sözleşme teklifi ile birlikte 2024 yılı üçer aylık dönemler için refah payının da eklenmesi ile birlikte maaşlara toplamda %70 zam yapılması teklif ediliyor. Öte yandan 2025 yılı içinde bir yılın 2 döneminde refah Payı ile birlikte %40 artış talebe gündeme çıkıyor. Toplu sözleşme sonrasında ikramiye ödemelerinde de düzenli artış söz konusu olurken birinci dereceye gelmiş tüm Kamu görevlilerinin ise 3600 ek göstergeli olması talebi konuşuluyor.

Kamu görevlilerine aylık 7650 lira kira yardımı talebi bulunurken iki dini bayramda da 4850'şer lira alıp ikramiye beklentisi de toplantı sonucunda açıklanması bekleniyor. Doğum yardımı olacak mı memurların gözü kullarını diktiği 14 Ağustos açıklamasında Memurlara sosyal yardım konusu da gündeme çıkacağı benziyor. Eş yardımının 2000 TL olması talep edilirken çocuk yardımının da aylık ₺500 olarak ödenmesi planlanıyor . Yani bu talep gerçek olursa 3 çocuğu olan bir memurun maaşına aylık olarak 3500 Lira ekstradan yansıyacak. Memurlar doğum yardımı talebi ile birlikte kabul edilmesi durumunda yeni doğan çocuklar için ise 5098 TL ödeme yapılacak. Kreş yardımı da gündemdeyken bu ödemenin de 2778 lira olması beklenirken memurlar için 24.125 lira da evlilik yardım talebi bulunuyor.

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