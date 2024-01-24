Ek Ödeme Onaylandı! TBMM Onayından Geçen Ek Ödeme 10.000 TL Olarak Emeklilere Verileceği Açıklandı! 

TBMM onayından geçen yeni kampanya ile ilgili detaylar açıklandı. Son dakika! 

Ek Ödeme Onaylandı! TBMM Onayından Geçen Ek Ödeme 10.000 TL Olarak Emeklilere Verileceği Açıklandı! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2024 19:09

Ek ödeme almak isteyen emekliler için yapılan yeni duyuruda, Nakit kredi kullanmak isteyen tüm emeklilere bankalardan destek verileceği açıklandı. Banka kredi notuna bakmadan, Maaş müşterisi olmanız durumunda ödeme alabileceğiniz bu kampanyadan faydalanmak isteyenlere banka hızlı ve anında sonuç verecektir. Kredi ödemeleri ve kredi işlemleri hızlı ve anında olacaktır. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar krediler kamu bankalarından verilecektir. 

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK TBMM ONAYLI 10 BİN TL EMEKLİ KREDİSİ VERECEK 

3 kamu bankasından da işlemlerinizi kolayca yapacağınız bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. 10 bin TL ve üzerinde de işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlara banka hızlı ve anında sonuç vererek, Daha önce kredi almaları durumunda 10 bin TL daha ödeme yapacak. Eğer bu krediyi diğer kredi ile birleştirebilir, krediyi ayrıca da kullanabilirsiniz. 3 kamu bankasında hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız o bankadan işlem yapabilirsiniz. 

10 bin TL kullanım durumunda 36 ay vadeye kadar da uzun vadelerde bu kredilerin geri ödemelerini yapabilirsiniz. 10 bin TL kredi aldıktan 3 ay sonra ödemeye başlayabilir veya 3 ay düzenli ödedikten sonra tekrardan 10 bin TL kredi için işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları başvuruları banka şubelerinden şahsen başvurularda alıyor. Ayrıca banka mobil uygulaması üzerinden de kredi notunuz yüksek ise size onay veriliyor. 

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