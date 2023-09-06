Ek MTV iptal mi edildi? 2. Motorlu Taşıtlar Vergisi kalktı mı, ödemeler iade edilecek mi?

Aybaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ek (MTV) Motorlu Taşıt Vergisi hakkında yaptığı iddialı açıklama, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı ve tartışılmaya başlandı. Paylaşımında Aybaş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araç sahibi vatandaşlardan Ek MTV Motorlu Taşıt Vergisi almak kabul edilemez bir durumdur dedi" ifadelerini kullandı. Ancak, bu açıklama hızla yayıldıktan sonra birçok vatandaş, gerçekliğini sorgulamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gerçek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklama yapmadığını belirtmek önemlidir. Yani, Aybaş'ın paylaştığı sözler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle, kamuoyunu yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmak büyük önem taşımaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin Ek MTV Kararı

Bir diğer iddia ise Anayasa Mahkemesi'nin Ek MTV konusunda bir karara vardığı yönündedir. Ancak bu iddia da doğru değildir. Anayasa Mahkemesi, henüz Ek MTV konusundaki itirazı incelememiştir. Dolayısıyla, bu konudaki karar da henüz kesinleşmemiştir.

Ersan Şen'in Ek MTV Hakkındaki Görüşleri

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Ek MTV ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulunmuştur. Şen'e göre, MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi üzerinden getirilen ek vergi, Anayasa'ya aykırıdır. 2023 yılına ait vergilerin yeniden tahakkuk ettirilmesi, Anayasa'nın 2. ve 73. maddelerine aykırıdır.

Şen'in görüşüne göre, tahakkuku tamamlanan bir verginin geriye dönük olarak yeniden tahsil edilmesi hatalıdır. Ayrıca, Ek MTV'nin hukuki belirlilik taşımadığına dikkat çekmektedir. Bu durum da Anayasa'nın 2. maddesine ve verginin doğuran olayın gerçekleşmesinden sonra vergi miktarında yapılan değişiklik nedeniyle Anayasa'nın 73. maddesine aykırıdır.