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Ek gelir kapısı açıldı! Sizde evden günde sadece 3 saat çalışarak 7.000 TL ödeme alabilirsiniz!

İŞKUR, ev hanımlarına özel açtığı iş ilanlarıyla çeşitli alanlarda evden çalışma imkanı sunmaktadır. Genellikle paketleme işi gibi basit görevler yer almaktadır.

Ek gelir kapısı açıldı! Sizde evden günde sadece 3 saat çalışarak 7.000 TL ödeme alabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 20:34

Sizde evden günde sadece 3 saat çalışarak 7.000 TL ödeme alabilirsiniz! Ek gelir kapısı açıldı!-  Ev hanımları için iş imkanı bulmak, hem ev işleriyle ilgilenmek hem de gelir elde etmek isteyen birçok kadının ortak arayışıdır. Artan işsizlik oranıyla birlikte bu talep daha da artmış durumda. Ancak İŞKUR'dan gelen haberle birlikte, yeni bir iş arayan ev hanımlarına umut doğdu. İŞKUR'un başlattığı bir proje sayesinde evden çalışarak aylık 6.000 TL ödeme almanız mümkün. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz?

İŞKUR Ev Hanımlarına Özel İş İlanları Sunuyor!

İŞKUR, ev hanımlarına özel bir uygulama başlatarak iş istihdamı sağlamayı hedefliyor. Ev işleriyle ilgilenmek zorunda kalan ev hanımları, aile bütçesine katkı sağlayacak zamanı bulmakta genellikle zorlanır. Ancak bu proje ile birlikte ev hanımları, gün içindeki işleriyle ilgilenebilecek ve gelir elde edebilecekler.

Proje kapsamında ev hanımlarına kısa süreli çalışma imkanı sağlanıyor ve maaş ödemeleri yapılmaktadır. Bu fırsatı kaçıranların ise başvuruların ne zaman yeniden açılacağı konusunda merakları bulunuyor.

İŞKUR Başvurusu Yapan Ev Hanımları Ne İş Yapacak?

İŞKUR, ev hanımlarına özel açtığı iş ilanlarıyla çeşitli alanlarda evden çalışma imkanı sunmaktadır. Genellikle paketleme işi gibi basit görevler yer almaktadır. Paketleme işi sayesinde, yeteneklerinize bağlı olarak kısa sürede para kazanabilirsiniz. İŞKUR'un resmi internet sitesini takip ederek size uygun iş ilanlarına göz atabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Başvuru süreci oldukça basit olduğu için ev hanımları, başvuruları onaylandıktan kısa bir süre sonra işe başlayabilirler.

Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR üyesi değilseniz öncelikle bir profil oluşturmanız gerekmektedir. Ardından ilgili iş ilanlarını inceleyip başvurunuzu yapabilirsiniz.

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