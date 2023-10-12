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Egea fiyatına Volkswagen Taigo alın! Bu fiyatlar bir daha gelmez!

SUV tutkunlarını heyecanlandıran bir haberle karşınızdayız. Volkswagen, Taigo modelinin fiyatlarında çekici indirimler yaparak otomobil tutkunlarını mest etmeye hazırlanıyor. 

Egea fiyatına Volkswagen Taigo alın! Bu fiyatlar bir daha gelmez!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 08:00

Volkswagen Taigo, şık tasarımı, zengin donanım seçenekleri ve rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye pazarında iddialı bir konumda bulunuyor. SUV tutkunlarının beklentilerini karşılayan Taigo, hem uzun yolculuklarda hem de şehir içi trafiğinde mükemmel bir deneyim sunuyor. Eğer bir SUV arıyorsanız, Taigo'nun güncellenen fiyatlarına göz atmadan karar vermeyin. Volkswagen Taigo, Türkiye'deki SUV tutkunları için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

SUV modellerine olan talep son yıllarda hızla artmış durumda. Yüksek sürüş pozisyonu, şık tasarımı ve teknik özellikleriyle Volkswagen Taigo, B-SUV segmentinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle rekabetçi fiyatları ve donanım seçenekleriyle dikkat çeken Taigo, otomobilseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Taigo'nun zengin donanım seçenekleri, Türkiye pazarında 1.224.100 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Baz donanım seviyesinde yer alan 1.0 litrelik motor, 95 beygir gücü üretiyor ve manuel şanzımanla donatılmış durumda. Bu kombinasyon, performans ve yol tutuş konusunda beklentileri karşılıyor.

Taigo'nun İç Dünyası

Taigo'nun iç mekânı, geniş ve ferah bir kullanım sunuyor. 38 litrelik bagaj hacmi, bu segmentteki standartları yakalıyor ve uzun yolculuklarda büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, Taigo'nun manevra kabiliyeti sayesinde şehir içi trafiğinde de kolaylıkla kullanılabiliyor.

Yenilenen Fiyat Listesi

Şimdi geldik en heyecan verici konuya: Taigo'nun güncellenen fiyatlarına. İşte Taigo'nun farklı donanım seçenekleri ve fiyatları:

1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyat: 1.224.100,00 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Life

Fiyat: 1.394.500,00 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Style

Fiyat: 1.570.500,00 TL

1.0 TSI 110 PS DSG R-Line

Fiyat: 1.638.400,00 TL

1.5 TSI 150 PS DSG Style

Fiyat: 1.673.000,00 TL

1.5 TSI 150 PS DSG R-Line

Fiyat: 1.790.000,00 TL

Taigo'nun farklı donanım seviyeleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Yenilenen fiyatlar, bu şık SUV modelini daha erişilebilir kılıyor.

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