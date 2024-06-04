Ege Kökenli tatilde de boş durmadı!

Yoğun geçen sezonun ardından havaların da iyice ısınmasıyla beraber magazin dünyasının ünlü isimleri, soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı. Bu isimlerden biri de Ege Kökenli oldu. Kökenli, Bodrum'da görüntülendi. Annesiyle birlikte tatile çıkan oyuncu, iskelede spor yaparken objektiflere yakalandı. İşte o görüntüler...

Ege Kökenli tatilde de boş durmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-06-2024 10:35

Ege Kökenli geçtiğimiz gün Bodrum Torba'da bir otelde kameralara yakalandı. Güzel oyuncu, pembe bikinisi ve fit haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı.


 

Güneşlenmek için kimsenin olmadığı, sakin bir iskeleyi seçen Kökenli, ara ara yerinden kalkarak iskelede gezerek telefonla konuştu.



Ege Kökenli, telefonla konuştuktan sonra güneşlenmeyi bırakıp, spor yapmaya başladı. İskelede mekik çeken 31 yaşındaki oyuncu, kısa sürede yaklaşık 40 mekik çekti.



 

Güzel oyuncu, tatilde kendisine eşlik eden annesi Menekşe Urcan'a, "Nasılım anne?" diye sorarak destek aldı.


 

Sıcak havaya rağmen denize girmeyen oyuncu, iki saat güneşlendikten sonra iskeleden ayrıldı.

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