Ege Kökenli tatilde de boş durmadı!

Ege Kökenli geçtiğimiz gün Bodrum Torba'da bir otelde kameralara yakalandı. Güzel oyuncu, pembe bikinisi ve fit haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı.







Güneşlenmek için kimsenin olmadığı, sakin bir iskeleyi seçen Kökenli, ara ara yerinden kalkarak iskelede gezerek telefonla konuştu.







Ege Kökenli, telefonla konuştuktan sonra güneşlenmeyi bırakıp, spor yapmaya başladı. İskelede mekik çeken 31 yaşındaki oyuncu, kısa sürede yaklaşık 40 mekik çekti.









Güzel oyuncu, tatilde kendisine eşlik eden annesi Menekşe Urcan'a, "Nasılım anne?" diye sorarak destek aldı.







Sıcak havaya rağmen denize girmeyen oyuncu, iki saat güneşlendikten sonra iskeleden ayrıldı.