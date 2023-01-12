Efecin ilk single’ı: “Kadehleri Kaldır”

Yurt dışında gerçekleştirdiği son konserlerin ardından film çekimlerine yoğunlaşan şarkıcı-oyuncu Efecin, Türk asıllı Kanadalı yönetmen Leo Yılmaz’ın çektiği korku filmi “Zuhruf Saye” için kamera karşısına geçti. Genç sanatçı, çekimler biter bitmez ilk single’ı için stüdyoya girdi.



MÜZİĞİNE DE İMZA ATTI

Radyo TV Programcılığı mezunu olan ve on parmağında on marifet bulunan Efecin, ilk profesyonel müzik çalışması için “Kadehleri Kaldır” adlı hareketli şarkıyı seslendirdi. Sözü Leo Yılmaz’a, müziği Efecin’e, aranjesi ise Shewo’ya ait single, Alfa Fortuna etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



ÜNLÜ İSİMLERLE BİR ARADA

“Kadehleri Kaldır”a çok ses getirecek bir klip çekildi. Hollywood’da da çalışan Leo Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Türkiye’nin ilk canlı tablo klibi”, Efecin’e özel olarak tasarlandı. Çekimleri İstanbul’da yapılan klipte genç şarkıcıya Banu Karadağlı, Mustafa Toklucu ve Sedat Atçılar gibi ünlü isimler de eşlik etti.