Edis’in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye oturan popçu Edis, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak geceye şarkılarından çok sahne kostümü damga vurdu. Transparan gömleği ve kalp detaylı pantolonuyla sahneye çıkan Edis, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Transparan Gömleği Olay Oldu

Yeni albümü “Bachi-Bouzouk” turnesinin ilk konserini Harbiye’de gerçekleştiren ünlü şarkıcı, sahne performansı ve danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Fakat transparan gömleği ve sıra dışı pantolonu, konser sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Sosyal Medyada İkiye Bölündü

Edis’in tercih ettiği kostüm, hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim şarkıcının cesur tarzını çok beğenirken, diğerleri ise kıyafeti fazla iddialı buldu. Sosyal medya yorumlarında “Avrupa sahnesinde görsek normal gelir” diyenler de vardı, “Gençlere kötü örnek” diyerek sert eleştiri getirenler de.

Ferman Toprak’tan Ağır Eleştiri

Edis’e yönelik en dikkat çekici tepki şarkıcı Ferman Toprak’tan geldi. Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar. Sesin var, şarkıların güzel. Neden bu haller? Neden Avrupa’nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz. Yeter!”

Edis Sessizliğini Koruyor

Ünlü popçu, hakkında yapılan yorumlara henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya gündemini sarsan sahne kostümü, uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.