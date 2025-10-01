Edis’in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Edis, Harbiye konserinde giydiği transparan gömleğiyle sosyal medyada gündem oldu. Ferman Toprak’tan ise “Gençlere kötü örnek” eleştirisi geldi.

Edis’in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyada Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2025 13:30

Şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye oturan popçu Edis, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak geceye şarkılarından çok sahne kostümü damga vurdu. Transparan gömleği ve kalp detaylı pantolonuyla sahneye çıkan Edis, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Transparan Gömleği Olay Oldu

Yeni albümü “Bachi-Bouzouk” turnesinin ilk konserini Harbiye’de gerçekleştiren ünlü şarkıcı, sahne performansı ve danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Fakat transparan gömleği ve sıra dışı pantolonu, konser sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

 

Sosyal Medyada İkiye Bölündü

Edis’in tercih ettiği kostüm, hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim şarkıcının cesur tarzını çok beğenirken, diğerleri ise kıyafeti fazla iddialı buldu. Sosyal medya yorumlarında “Avrupa sahnesinde görsek normal gelir” diyenler de vardı, “Gençlere kötü örnek” diyerek sert eleştiri getirenler de.

Ferman Toprak’tan Ağır Eleştiri

Edis’e yönelik en dikkat çekici tepki şarkıcı Ferman Toprak’tan geldi. Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar. Sesin var, şarkıların güzel. Neden bu haller? Neden Avrupa’nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz. Yeter!”

Edis Sessizliğini Koruyor

Ünlü popçu, hakkında yapılan yorumlara henüz bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medya gündemini sarsan sahne kostümü, uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj
Barış Murat Yağcı’nın Acı Kaybı: Annesi Arzu Ernak Hayatını Kaybetti Barış Murat Yağcı’nın Acı Kaybı: Annesi Arzu Ernak Hayatını Kaybetti
Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi! Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi!
Seda Sayan’dan Annesi Hakkında Çarpıcı İtiraf: Seda Sayan’dan Annesi Hakkında Çarpıcı İtiraf: "Evdeki kadınlara kafasını takıyor"
Hazal Kaya’nın Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu Hazal Kaya’nın Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu
Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar
ÇOK OKUNANLAR
Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
  • 26-09-2025 09:41

Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması
  • 27-09-2025 12:30

Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım
  • 01-10-2025 10:03

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar
  • 01-10-2025 10:28

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar

Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj
  • 01-10-2025 18:00

Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj