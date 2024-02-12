Ebru Yaşar’ın Kıbrıs Çıkarması!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yavru vatan Kıbrıs'ta sahne aldı. Başarılı sanatçı, repertuarı ve performansıyla konser alanını dolduran hayranlarına yine unutulmaz bir konsere imza attı. 

Ebru Yaşar’ın Kıbrıs Çıkarması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 16:07

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı.  Yaşar, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum." dedi.   

‘Yoksun’ Zirveye Yerleşti!

Ebru Yaşar, çıktığı günden itibaren tüm dijital platformlarda zirveye yerleşen ve aynı zamanda dünya müzik dinlenme listesine giren Siyam ile düet yaptığı yeni teklisi ‘Yoksun’un hikayesini paylaştı. Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen hayranlarına, sürpriz yapan Yaşar, “Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak "Yoksun" adlı  şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu." dedi. 

Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı selfie hakkında konuşan Ebru Yaşar, "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir." şeklinde konuştu.

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