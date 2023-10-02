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E-Devlet'ten Son Dakika Ödeme! Hesabına 2 Kere Bakan Kazanıyor

Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre ödemeler, hak sahibi olan vatandaşın hesabına aktarılmaya başlandı.

E-Devlet'ten Son Dakika Ödeme! Hesabına 2 Kere Bakan Kazanıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 20:44

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi olan hanelere sunulan SED Destekleri ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.  Çocuklu hanelere ödenen ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen SED desteği Ekim ayı ödemelEri ile alakalı açıklama yapılmış bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre SED desteği ödemeleri Ekim ayı ödeme tarihleri belirlendi. Her ayın 2. haftasında ödenen destek ödemeleri, bu ay da aynı tarihlerde hesaplara otomatikman aktarılacak. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onay alan dar gelirli hanelere sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Ekim ayında da dar gelirliye birçok destek ödemesi yapılıyor. Sosyal ve ekonomik destek programı da Dar gelirli hanelere her ay düzenli olarak ödenen destek ödemeleri arasında yer almaktadır. Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödemesi yapılan ve çocuğu bulunan hanelere sunulan SED desteği Eylül ayı ödemeleri ile alakalı açıklama bakanlık tarafından yapılmış bulunuyor. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan SED desteği Hem maddi hem de psikososyal destek olarak hanelere sunuluyor.

SED DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

SED desteğinden faydalanmak isteyen kişiler için bazı şartlar bakanlık tarafından açıklanmış bulunuyor. Hanede bulunan çocuk sayısı, çocukların eğitim senesi, hanenin sosyal güvencesi gibi kriterlerin bulunduğu SED destek ödemesi için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerine bizzat yapılabiliyor.

SED destek ödemelerine hak sahibi olmak isteyen birey e-devlet hesabı üzerinden sosyal yardımlar sekmesine seçerek de başvurusunu tamamlayabiliyor. Yaklaşık 15 gün kadar süren başvuru sonucu değerlendirmesi ailelere bildirilirken hanedeki çocuk sayısına göre ya da çocukların eğitim seviyesine göre belirlenen miktarlarda ödeme yapılıyor.

SED DESTEĞİ NE KADAR ÖDENİYOR?

SED destek programı memur maaş oranına göre her sene zamlanmaktadır. 2023 yılı Temmuz ayında gerçekleşen artış ile birlikte set desteği ödemesi 3571 TL'ye kadar ulaşmış bulunmaktadır.

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