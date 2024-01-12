E-devletten müjde! SGK'da unutulan paranızı sorgulama zamanı! Yoksa silinecek

E-devletten müjde! SGK'da unutulan paranızı sorgulama zamanı! Yoksa silinecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-01-2024 17:27

Türkiye'de birçok vatandaş, devletin sunduğu haklardan yeterince haberdar olamamanın ve bu haklara erişimdeki zorlukların kurbanı oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu sorunları ortadan kaldırmak ve vatandaşların hak ettikleri yardımlardan tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak için e-Devlet sistemini öneriyor. SGK'nın sunmuş olduğu cenaze, yol, doğum, kreş ve eğitim gibi yardımlar, adım adım belirlenen prosedürlere göre ödeniyor. Peki, SGK'da unutulan paralar arasında hangi şartlar yatıyor?

SGK'nın unutulan paralar listesinde dikkat çeken ilk destan, cenaze ödeneği. 2024 yılında 2.054 TL olarak belirlenen bu ödeneğin miktarı, her yıl TÜFE değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak, birçok aile bu destanı duyamıyor veya haberdar olamıyor. Cenaze ödeneğinden yararlanmak için ailelerin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK'ya başvurması gerekiyor. Unutulan bu destan, e-Devlet sayesinde yeniden hatırlanabilir ve hak sahiplerine ulaşabilir.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emekliler için sunulan ölüm yardımı, SGK'nın bağrında saklı bir destek olarak duruyor. Emekli aylığından az olmamak üzere 8.240 TL'ye kadar çıkabilen bu yardım, birçok emeklinin unuttuğu bir haktır. Ancak, müracaatlar dilekçe ile kabul edildiği için birçoğu bu destandan haberdar olamıyor. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar, bu unutulan destanın tekrar gün yüzüne çıkmasını sağlayabilir.

SGK'nın sunduğu bu olanaklar, vatandaşların hak ettikleri yardımları kolayca alabilmeleri için büyük bir adalet mekanizması oluşturuyor. E-Devlet sayesinde yapılan sorgulamalar, unutulan veya haberdar olunmayan yardımların geri alınmasını mümkün kılıyor. Bu imkanlar, unutulan hakların geri kazanılması ve ekonomik destek sağlanması adına büyük bir fırsat sunuyor.

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